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Aktüel

Kahraman sağlıkçıyı darp edenler gözaltına alındı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, pandemi süreci nedeniyle 5 aydır ailesi ile görüşemeyen acil tıp teknisyeni Eyüp Toprak’ı darp eden 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 16:58:05 -
Kahraman sağlıkçıyı darp edenler gözaltına alındı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, pandemi süreci nedeniyle 5 aydır ailesi ile görüşemeyen acil tıp teknisyeni Eyüp Toprak’ı darp eden 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.


Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz tarafından Üniversite Hastanesinde kavga olduğu bilgisi alınması üzerine olay yerine ilgili ekipler sevk edilmiştir. Ekiplerin yaptığı incelemede sağlık çalışanı E.T. ve hastane güvenlik görevlileri İ.D, L.Ç. ile hasta yakınları olan Ş.G ile M.A arasında hastanın bekletilmesi nedeniyle tartışma çıktığı ve tartışmanın kavgaya dönüştüğü,kavga esnasında şüpheli M.A.’nın parmağının kırıldığı, sağlık çalışanı E.T ’nin ise burnunun kırık olduğu olay sonrasında alınan doktor raporu ile tespit edilmiştir. Olaylar sonucunda tarafların davacı ve şikâyetçi olmaları üzerine gerekli işlemler tamamlanarak şüpheliler Ş.G. ve M.A. hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı verilmiş olup gözaltı süreci devam etmektedir" denildi.



Olay anında yaşananlar


Olay, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Covid-19 Muayene Odası’nda başladı. Acil Tıp Teknisyeni Eyyüb Toprak, tedavi olmayı bekleyen bir hastanın 2 yakını tarafından darp edilerek burnu 3 yerinden kırıldı. Sağlıkçının darp edilme anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, muayene odasından bekleme alanına taşan olayda, taraflar araya giren güvenlik görevlileri ve hastane çalışanları tarafından güçlükle ayrılmıştı.

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