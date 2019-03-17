Kahraman Afgan! Teröriste tek başına karşı koyup, camidekileri kurtarmış
Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde dün cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısı sırasında Linwood Camisi'nde dışarı çıkıp teröriste karşı koyan ve onu camiden uzaklaştıran cemaatten Abdül Aziz, onlarca kişinin hayatını kurtardı.17 Mart 2019 Pazar 17:33
Yeni Zelanda'da Afgan göçmen Abdül Aziz,Linwood Camisi'ndeki terör saldırı sırasında saldırgana silahsız karşı koyarak onun namaz kılınan bölüme girmesini engelledi.
Birkaç yıldır Yeni Zelanda'da yaşıyor
Avustralya kamu yayıncılık kurumu ABC'nin internet sitesinde yer alan habere göre, çocukken Afganistan'tan göç eden, 25 yıldan uzun süredir Avustralya'da yaşadıktan sonra birkaç yıl önce Yeni Zelanda'ya yerleşen 48 yaşındaki Abdül Aziz, terörist Brenton Tarrant'a silahsız karşı koyarak onun namaz kılınan bölüme girmesini engelledi.
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