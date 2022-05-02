Kağıt kebabı tarifi nasıl yapılır? Evde kolay kağıt kebabı nasıl yapılır?

Kağıt kebabı nerenin?

UNESCO tarafından gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'ın kağıt kebabı coğrafi işaret alınarak tescillendi. Kağıt kebabı dana kaburgası, maydanoz, taze biber, sarımsak, tuz ve karabiberle yapılıyor. Malatya Kağıt kebabı da tescillendi. Osmanlı Saray mutfağında da yer alır.

Kağıt kebabı tarifi için malzemeler

600 gram kuşbaşı dana eti (kuzu eti de kullanabilirsiniz)

2 adet orta boy havuç

2 adet orta boy patates

2 adet domates

1 su bardağı bezelye (ben konserve bezelye kullandım)

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağın kadar sıvı yağ

Bir kase arpacık soğan (20 tane kadar)

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kekik

Tuz

Kağıt kebabı tarifi nasıl yapılır?

Sıvı yağı tencerede kızdırın, soyup temizlemiş olduğunuz soğanları ve kuşbaşı doğranmış etleri tencereye alın. Tencerenin kapağını kapatabilirsiniz. Etler suyunu saldıktan sonra salçayı ve 1 su bardağı sıcak suyu ilave edin. Güzelce karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatarak pişirmeye devam edin. Etler yumuşayana kadar yaklaşık 8-9 dk yemeğiniz pişsin. Bu arada patatesleri ve kabuğu soyulmuş domatesleri küp küp doğrayın, havuçları da minik küpler halinde doğrayın. Yumuşamış etlere patates, domates ve havuç eklenerek karıştırılır. Sebzeler yumuşayana tencerenin kapağı kapalı bir şekilde pişirmeye devam edin. Patates yumuşamaya başladığında yıkayıp suyunu süzdüğünüz bezelyeyi, karabiber, kekik ve tuzu ekleyip 3-4 dk. daha kaynatın. Yemeği ocaktan alın. Yaklaşık 30cmx30cm boyutundaki yağlı kağıtlara birer kişilik porsiyonlar koyarak, fotoğraftaki gibi katlayın. Önce uzun kenarları üst üste getirin ardından kenarları katlayın. kat yerleri alta gelecek şekilde tepsiye yerleştirin. 190 derecede ısıttığınız fırında 20-25dk kadar tutun. Afiyet olsun.