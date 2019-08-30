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Kaftancıoğlu’nun katıldığı toplantıda CHP’liler birbirine saldırdı!

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun katıldığı Bursa’daki örgüt buluşmasında olaylar çıktı. CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş’a tepki gösteren bir partili elinde bulunan mikrofonu kürsüye atınca ortalık karıştı.

30 Ağustos 2019 Cuma 11:44

Canan Kaftancıoğlu Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen örgüt toplantısına katıldı. Kaftancıoğlu’nun konuşmasının ardından soru-cevap kısmına geçildiği sırada ortalık karıştı.

31 Mart yerel seçimlerinin CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş’un belediye başkan adayı Mustafa Bozbey’i desteklemediği için kaybedildiğini öne süren Yıldırım Meclis Üyesi Recep Bayram, Akkuş’a tepki gösterip mikrofon atınca ortalık karıştı. CHP’lilerin birbirlerine saldırdığı toplantı yarıda kesildi.  

İstanbul’dan Bursa’ya bir dizi ziyarete gelen CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, CHP Bursa Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya katıldı. Burada partililere seslenen Kaftancıoğlu daha sonra soruları cevaplandırdı.

O esnada söz alan Meclis Üyesi Recep Bayram, Kaftancıoğlu’na "Siz hikayenizi anlattınız. Bizim hikayemizde biraz eksiklikler var. Bizim hikayemizde zalimler, mazlumlar bir de Hüseyin Akkuş gibi n....lar var" dedi.

Mikrofon fırlatıldı

Bunun üzerine CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Bayram’a cevap vermek istedi. Bayram ise Akkuş ve Kaftancıoğlu’nun oturduğu masaya mikrofon fırlattı. Bu duruma tepki gösteren partililer İl Başkanı’na hakaret ettiğini öne sürdükleri meclis üyesine saldırdılar. İki tarafın da birbirine girmesiyle olaylar büyüdü. Toplantıya ise bir süreliğine ara verildi. AS TV kameramanı da olayları görüntülemek isterken darp edildi.

CHP yöneticileri yaşanan olaylardan dolayı toplantıya katılanlardan özür dilerken, Kaftancıoğlu da partilileri sakinleştirmeye çalıştı. Olaylar gözlerinin önünde cereyan eden CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu bir süre sonra salonu terk etti.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 11:44
  1. İstanbul
  2. AS TV kameramanı
  3. Canan Kaftancıoğlu
  4. CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş
  5. Meclis Üyesi Recep Bayram
  6. Mustafa Bozbey
  7. CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş
  8. mikrofon
  9. Barış Manço Kültür Merkezi
  10. Recep Bayram

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