Kaftancıoğlu ve Özgür Özel'e sert yanıt: Kafalarına vura vura öğreteceğiz

yeniakit.com.tr AK Parti eski milletevekili Şamil Tayyar, darbe imalarında bulunup tehditler savuran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki gösterdi.

Tayyar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, iktidarın virüse yenileceğini düşünenlerin hayal kırıklığı yaşadığını bu yüzden darbeyle bürokrasiyi ve halkı tehdit ettiğini belirtti.

"Kafalarına vura vura öğreteceğiz"

Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Engin Özkoç, Özgür Özel, şimdi Canan Kaftancıoğlu. Erken seçim veya başka bir şekilde iktidar/sistem değişikliğine gidildiğini söyledi. Anlaşılan sandıktan umudunu kesenler yine darbeye bel bağladılar. Kafalarına vura vura öğreteceğiz: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

"Buradayız, hazırız, bekliyoruz"

Eksiklik yok mu elbette var. Yeri geldi biz de eleştirdik ama hakkı teslim edelim. Türkiye virüsle mücadelede dünyaya örnek oldu. İktidarın virüse yenileceğini düşünenler hayal kırıklığı yaşıyor. Darbe diyor, bürokrasiyi/halkı tehdit ediyor. Buradayız. Hazırız. Bekliyoruz."

İşte o tweetler: