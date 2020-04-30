  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Kaftancıoğlu ve Özgür Özel'e sert yanıt: Kafalarına vura vura öğreteceğiz

AK Parti eski milletevekili Şamil Tayyar, darbe imalarında bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 18:43:00 -
Kaftancıoğlu ve Özgür Özel'e sert yanıt: Kafalarına vura vura öğreteceğiz

yeniakit.com.tr AK Parti eski milletevekili Şamil Tayyar, darbe imalarında bulunup tehditler savuran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki gösterdi.

Tayyar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, iktidarın virüse yenileceğini düşünenlerin hayal kırıklığı yaşadığını bu yüzden darbeyle bürokrasiyi ve halkı tehdit ettiğini belirtti.

"Kafalarına vura vura öğreteceğiz"

Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Engin Özkoç, Özgür Özel, şimdi Canan Kaftancıoğlu. Erken seçim veya başka bir şekilde iktidar/sistem değişikliğine gidildiğini söyledi. Anlaşılan sandıktan umudunu kesenler yine darbeye bel bağladılar. Kafalarına vura vura öğreteceğiz: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.

"Buradayız, hazırız, bekliyoruz"

Eksiklik yok mu elbette var. Yeri geldi biz de eleştirdik ama hakkı teslim edelim. Türkiye virüsle mücadelede dünyaya örnek oldu. İktidarın virüse yenileceğini düşünenler hayal kırıklığı yaşıyor. Darbe diyor, bürokrasiyi/halkı tehdit ediyor. Buradayız. Hazırız. Bekliyoruz."

İşte o tweetler:

CHP'li Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve devlet memurlarına tehdit!
CHP'li Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve devlet memurlarına tehdit!

Gündem

CHP'li Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve devlet memurlarına tehdit!

Alpay Özalan'dan CHP'li Özgür Özel'e: En son Engin Özkoç böyle konuşmuştu
Alpay Özalan'dan CHP'li Özgür Özel'e: En son Engin Özkoç böyle konuşmuştu

Gündem

Alpay Özalan'dan CHP'li Özgür Özel'e: En son Engin Özkoç böyle konuşmuştu

CHP sırtını kime yaslıyor? Özgür Özel’in ardından Canan Kaftancıoğlu da darbe imasında bulundu
CHP sırtını kime yaslıyor? Özgür Özel’in ardından Canan Kaftancıoğlu da darbe imasında bulundu

Siyaset

CHP sırtını kime yaslıyor? Özgür Özel’in ardından Canan Kaftancıoğlu da darbe imasında bulundu

AK Parti'den Özgür Özel'e sert cevap: Şapkasını alıp gidecek bir Cumhurbaşkanı yok
AK Parti'den Özgür Özel'e sert cevap: Şapkasını alıp gidecek bir Cumhurbaşkanı yok

Gündem

AK Parti'den Özgür Özel'e sert cevap: Şapkasını alıp gidecek bir Cumhurbaşkanı yok

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hizipsavar

ama ne olur ricam var bu sefer toplu gelin zevki çıksın.
  • Yanıtla

Hassan

Özgür özel kaftancı kemal tunç mansur portakal sizin 7nizi ......................
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı