Kafkas Müslümanlarından İran’a Ermenistan tepkisi

Azerbaycan’ın din işlerinden sorumlu kurumu KMİ’nin yayınladığı bildiride, son zamanlarda İran’dan seslendirilen tehditkar açıklamaların ve sınırda gerçekleştirilen tatbikatın, Azerbaycan’ın dindar kesiminde rahatsızlığa neden olduğu ifade edildi.

Bildiride, Azerbaycan’ın komşularıyla barış, karşılıklı anlayış ve saygıya dayalı ilişkilerden yana olduğu ifade edilerek Azerbaycan’ın bu iyi niyetinin her zaman gerektiği gibi takdir edilmediği, bazı devletler ve siyasi çevrelerden “saldırgan, yapıcı olmayan tavırlar ve açık düşmanlıkla” karşılandığı kaydedildi. Bu talihsiz durumun İran özelinde hususi niteliğe sahip olduğu ve haklı endişeler doğurduğu kaydedildi.

“Dost zor zamanda belli olur” atasözünün hatırlatıldığı bildiride, “Ne yazık ki, Azerbaycan’ın Karabağ sorunu çözülene kadar ve tarihi adalet sağlandıktan sonra da İran çatışma ve savaşın nedeni olan Ermenistan’a karşı açık şekilde himayeci tutum sergilemiştir. Ermenilerin her zaman dünyada Hıristiyan desteğinden yararlandıkları bilinen bir gerçektir fakat Müslüman İran’ın Azerbaycan’a karşı saldırgan bir politika uygulayan Ermenistan’a kapsamlı desteği, Müslümanlar ve halkımız tarafından kınanmaktadır. Saldırgan Ermenistan ile uzun yıllardır siyasi ve diplomatik ilişkiler kurmayan, işgali kınayan Müslüman ülkelerin aksine İran, Ermenistan ile her alanda iş birliğini derinleştirmiş, üyesi olduğu İslam İşbirliği Teşkilatının kararlarını görmezden gelmiştir. Bu tutum, Azerbaycan’ın dindar insanları tarafından kabul görmemektedir” ifadeleri yer aldı.