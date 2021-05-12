Türkiye’de tam kapanma 29 Nisan Perşembe akşamı başladı. Önce kısmi ardından da tam kapanma vaka sayılarına olumlu yansıdı. 60 binlerde seyreden vaka sayıları 14 binlere indi. Vatandaşlar pazartesi sabahı tüm yasakların kaldırılıp kaldırılmayacağını merak ediyor. Peki, pazartesi günü hangi yasaklar kalkıyor?

Kafeler restoranlar açılıyor mu? Pazartesi günü hangi yasaklar kalkacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tam kapanmanın uzayıp uzamayacağı, hangi yasakların kaldırılacağına yönelik açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Soylu, "tam kapanma" dönemindeki kısıtlamalara ilişkin"17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli. 17 Mayıs günü ne olacağını, nasıl, ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız" diye konuştu.

Bu sebeple gözler bir kez daha kabine toplantısına çevrildi. Şimdiye kadar kabine toplantısının ne zaman hangi gün yapılacağına yönelik bir açıklama yapılmadı.