Son dakika haberine göre Milli İçişleri Bakanlığı, kademeli normalleşmeye ilişkin bir açıklama yaptı. 29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’ta sona erecek olan tam kapanma sonrası hangi yasakların kaldırılacağı hangi yasakların devam edeceği merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs sonrası sürece ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Peki kafeler restoranlar açılışına izin var mı? 17 Mayıs’ta restoranlar kafeler açılacak mı?