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Ekonomi Kafeler restoranlar açılışına izin var mı? 17 Mayıs’ta restoranlar kafeler açılacak mı?
Ekonomi

Kafeler restoranlar açılışına izin var mı? 17 Mayıs’ta restoranlar kafeler açılacak mı?

Son dakika haberine göre Milli İçişleri Bakanlığı, kademeli normalleşmeye ilişkin bir açıklama yaptı. 29 Nisan’da başlayan ve 17 Mayıs’ta sona erecek olan tam kapanma sonrası hangi yasakların kaldırılacağı hangi yasakların devam edeceği merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı 17 Mayıs sonrası sürece ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Peki kafeler restoranlar açılışına izin var mı? 17 Mayıs’ta restoranlar kafeler açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-16 11:08:00 - 2021-05-16 11:08:57
Kafeler restoranlar açılışına izin var mı? 17 Mayıs’ta restoranlar kafeler açılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 29 Nisan’da başlayan 17 günlük tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olmasıyla birlikte yeni normalleşme kararları da merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs sabat 05.00'ten itibaren uygulanacak kademeli normalleşme tedbirlerine ilişkin genelgeyi açıkladı. Akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'de başlayacak. Hafta sonları ise sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 

Kafeler restoranlar açılışına izin var mı? 

İçişleri Bakanlığı, restoran ve kafelerin içeriye müşteri kabul etme yasağını devam ettirdi. İşletmerele, "Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis yapabilmeleri" izni verildi.

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