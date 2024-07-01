  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kafayı çekmiş... Balotelli İtalya'yı karıştırdı
Spor

Kafayı çekmiş... Balotelli İtalya'yı karıştırdı

Yeniakit Publisher
2024-07-01 13:16:00 - 2024-07-01 13:17:13

Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin yerlerde süründüğü bir video ortaya çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen futbolcu İtalya'da zor anlar yaşadı.

Adana Demirspor'un İtalyan oyuncusu Mario Balotelli'nin ortaya çıkan videosunda ayakta duramadığı anlar görüntülendi.

Sarhoş olduğu düşünülen Balotelli yere düştü ve bir süre yerden kalkamadı. Balotelli'yi yanında bulunan arkadaşı ayağa kaldırdı.

Daha sonrasında ayağa kalkan Balotelli, bir anda koşmaya başladı. Yayınlanan video binlerce kez görüntülenirken, kullanıcılar tarafından yorum yağdı.

1,92'lik gol makinesi Fenerbahçe'de tarihe geçer! Acun Ilıcalı özel jetiyle getirecek: Artık Fener'in elinde...
1,92'lik gol makinesi Fenerbahçe'de tarihe geçer! Acun Ilıcalı özel jetiyle getirecek: Artık Fener'in elinde...

Spor

1,92'lik gol makinesi Fenerbahçe'de tarihe geçer! Acun Ilıcalı özel jetiyle getirecek: Artık Fener'in elinde...
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fenerbahçe Çağlar için servet ödeyecek! İspanyollar inanılmaz rakamı açıkladı
Fenerbahçe Çağlar için servet ödeyecek! İspanyollar inanılmaz rakamı açıkladı

Spor

Fenerbahçe Çağlar için servet ödeyecek! İspanyollar inanılmaz rakamı açıkladı

Kimse inanamadı bu transfer hamlesine! Fenerbahçe çok büyük oynuyor çok...
Kimse inanamadı bu transfer hamlesine! Fenerbahçe çok büyük oynuyor çok...

Spor

Kimse inanamadı bu transfer hamlesine! Fenerbahçe çok büyük oynuyor çok...

Fenerbahçe'de hedef artık o Golcü! Hayaller Lewandowski gerçekler ise...
Fenerbahçe'de hedef artık o Golcü! Hayaller Lewandowski gerçekler ise...

Spor

Fenerbahçe'de hedef artık o Golcü! Hayaller Lewandowski gerçekler ise...

Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!
Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!

Spor

Sırbistanlılar, Fenerbahçe’nin bomba planını yatırdı: Mourinho özellikle istedi, babası 'Fenerbahçe'ye gidemezsin' dedi: Çok kötü haber!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23