Kafayı çekmiş... Balotelli İtalya'yı karıştırdı
Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin yerlerde süründüğü bir video ortaya çıktı. Alkollü olduğu iddia edilen futbolcu İtalya'da zor anlar yaşadı.
Adana Demirspor'un İtalyan oyuncusu Mario Balotelli'nin ortaya çıkan videosunda ayakta duramadığı anlar görüntülendi.
Sarhoş olduğu düşünülen Balotelli yere düştü ve bir süre yerden kalkamadı. Balotelli'yi yanında bulunan arkadaşı ayağa kaldırdı.
Daha sonrasında ayağa kalkan Balotelli, bir anda koşmaya başladı. Yayınlanan video binlerce kez görüntülenirken, kullanıcılar tarafından yorum yağdı.
Spor
1,92'lik gol makinesi Fenerbahçe'de tarihe geçer! Acun Ilıcalı özel jetiyle getirecek: Artık Fener'in elinde...
ÖNE ÇIKAN VİDEO