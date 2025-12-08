Kafada açılan delikler: Kendinize zehir enjekte etmeyin

ABD’de yaşayan Kyrie Martin isimli genç kız, mezuniyet balosu ve tören öncesi saçlarını boyattı. Ancak boyama sonrası başında büyük bir acı ve ağrı hisseden Martin’nin kafa derisinden deri ve saç parçaları döküldü. Hastaneye kaldırılan genç, doktorlar tarafından epidermis adı verilen cildin en dış tabakasında birinci derece kimyasal yanık geçirdiğini ifade etti. Bu son haber saç boyalarının zararlarını bir kez daha gündeme getirdi.

KANSER YAPIYOR, BEYNE ZARAR VERİYOR

Saç olası zararları, özellikle uzun süreli ve sık kullanımda ciddileşmeye başlıyor. Klinik araştırmalarda Boya maddeleri arasında bulunan amonyak, paraben, ve ppd gibi kimyasallar, ciltte tahrişe, alerjik reaksiyonlara ve uzun süreli kullanımda saçın yapısında bozulmalara neden oluyor. Saç telleri zamanla zayıflıyor, kırılgan hale gelen saç dökülmesi artıyor. Ayrıca kimyasalların cilt yoluyla emilimi, vücudun diğer bölgelerinde toksik etkilere neden olabiliyor.

Saç boyaları sadece saçlara ve saç derisine zarar vermiyor. Saç boyalarında bulunan bazı kimyasallar zaman içinde emilerek beyne kadar ulaşabiliyor. Amonyak ve ppd maddeleri sinirlere kadar ulaşarak beyne zarar verebiliyor. Zaman içinde baş ağrıları, hafıza sorunları ve nörolojik bozukluklar görülebiliyor. Temas halinde gözlere de büyük zarar veren boya, kanser kapısını da aralayabiliyor.

Avrupa’da yapılan son araştırmalara göre; özellikle koyu renk saç boyalarında bulunan ppd kimyasalı kanser riskini arttırıyor. Özellikle, lenfoma ve mesane kanseri gibi bazı kanser türleri ile saç boyası kullanımı arasında bağlantılar bilimsel olarak kanıtlandı. Peki saçlarımızı boyatmamız gerekirse ne yapmalıyız? Bunun cevabı ise kına.

DOĞAL VE ETKİLİ ÇÖZÜM: KINA

Kına saçların bakımında doğal ve etkili bir çözüm olarak yüzyıllardır kullanılıyor. Kına kullanım yöntemlerinde hem doğal bir saç boyası hem de saç sağlığına iyi gelmesi özellikleri ile biliniyor. Kına öncelikle saç ve saç derisine iyi geliyor. Kınanın antibakteriyel ve antifungal özellikleri bulunuyor. Enfeksiyonları önlemeye ve kepek gibi sorunları azaltmaya yardımcı oluyor. Saç derisinin temizliğini ise kına çok iyi bir şekilde doğal olarak yapılıyor. Saçın nem dengesini de sağlayan kına, saçın daha yumuşak ve pürüzsüz olmasına neden oluyor.

Düzenli kına uygulaması, saçın tellerini kalınlaştırır ve dayanıklı olmasını sağlayarak, saça doğal bir parlaklık kazandırır ve saçın daha canlı ve sağlıklı görünmesine yardımcı oluyor. Kına, saç dökülmesini azaltabiliyor.

Kınanın saça uygulanması da oldukça önemli. Boyama için hazırlanan kına karışımının kıvamı, kolay uygulanabilirliği ve eşit şekilde dağılmasını sağlamak için uygun olmalı. Saçın yapısına ve istenilen renk yoğunluğuna göre değişiklik gösteren kına, saçta bekletilme süresi, genellikle bir saat ile üç saat arasında değişiyor.

SAÇ BOYAMAK CAİZ Mİ?

Tüm alternatiflere rağmen İslam dininin saç boyama ile ilgili hükümlerine bakmakta fayda var. Saçı temizlemek, yıkamak, koku sürmek, taramak ve boyamak, Hz. Peygamber’in teşvik ettiği hususlardan olduğu biliniyor. Buna göre, başkalarını yanıltma kastı olmaksızın saç, sakal ve bıyık boyanabiliyor. Erkeğin saçını, siyah dışındaki kına rengi gibi renklere boyaması câiz ise de siyah renge boyaması mekruh görülmüştür. Mekke’nin fethi günü, Hz. Ebû Bekir’in yaşlı babası Ebû Kuhâfe’nin saçlarının beyazlaştığını gören Hz. Peygamber “Bu beyaz saçın rengini değiştiriniz ve siyahtan sakınınız.” Diye buyurmuştur. Ancak saçı beyazlaşan kimse genç olursa, siyaha boyamasında da bir sakınca görülmemiştir.