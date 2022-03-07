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Dünya Kadirov'dan tehdit
Dünya

Kadirov'dan tehdit

Rusya'nın Çeçenistan'a vali olarak atadığı Ramazan Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, "Sonun Saakaşvili gibi olur" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 10:00:00 - 2022-03-07 10:01:16
Kadirov'dan tehdit

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 11. gününde de sürüyor. Savaşın başlarında Rusya'ya destek için Ukrayna'ya asker gönderen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski tehdit ederek ve son bir uyarıda bulundu.

Rusya basınından Pravda'nın haberine göre Kadirov, Zelenski'e seslenerek görevini eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç'e devretmesini istedi.

Mesajında Gürcistan'ın eski lideri Saakaşvili'yi hatırlatan Kadirov, "Gerçekten korkuyla yaşayarak hayatının sonuna kadar Saakaşvili'nin izinden gitmek istiyor musun? Bu senin için en iyi seçenek olmaz, değil mi? Şansını çok zorlama. Ben seni bir başkan olarak görmüyorum ve o şekilde hitap etmiyorum. Yasalara göre Viktor Yanukoviç halen Ukrayna'nın lideri. Görevini ona ver ve kaderine razı ol" dedi.

Sözlerine devam eden Kadirov, "Rusya'ya güveniyorsan ve diyaloğa hazır olursan, o zaman sana doğru adım atmaya, sana sığınma hakkı vermeleri ve kendini kurtarman için Rusya Devlet Başkanı'ndan bizzat ricada bulunmaya hazırım. Bütün bunlar, şimdi beni dinlersen ve tek şansını kullanırsan mümkün olacak. Kaçacak bir yerin yok" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Salih Cankurtaran

Dünya da her hastalığın çaresi var yalnız SALAKLIĞIN çaresi yok. Şeh Şamilin Cevher Dudayev yolunda gitmeyen ve Putin nin av ..... olmayı kabul eden biri Çeçenleri temsil etmesi MÜMKÜN DEĞİL.
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Mücahit

Hoşt zındık
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