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Kadir Mısıroğlu konuşma yetisini kaybetti mi? Açıklama geldi!

Yalan haberlerle beslenen güruh, sosyal medyada araştırmacı tarihçi Kadir Mısıroğlu'nun konuşma yetisini kaybettiğini ileri sürdü. Mısıroğlu'nun resmi Twitter hesabından konuya dair açıklama geldi.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:43
Kadir Mısıroğlu konuşma yetisini kaybetti mi? Açıklama geldi!

 yeniakit.com.tr  Araştırmacı-tarihçi Kadir Mısıroğlu, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Taburcu olduktan sonra haftalık sohbetini birkez yapan Mısıroğlu, konuşmalarına ara vermiş, "sezon finaline" girmişti. Mısıroğlu'nun programlarına ara vermesi, hakikatlerden rahatsız olan, yalan haberlerle beslenerek kendini avutan ve Muharrem İnce'nin tabiriyle, "şifozren" kesimin yeni yalanlar üretmesine neden oldu

KONUŞMA YETİSİNİ KAYBETTİ

Söz konusu güruh, sosyal medyada Kadir Mısıroğlu'nun konuşma yetisini kaybettiğini ileri sürdü. 

AÇIKLAMA GELDİ

Kadir Mısıroğlu'nun resmi Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı. 

Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: 

"Yeni bir yalan uydurulmuş: Kadir Mısıroğlu konuşmak kabiliyetini kaybetti, diye! Bunlar gerçekten -kendi adamlarının(!) dediği gibi- şizofren! Bunlarda zekâ geriliği var. Mantık, muhakeme, araştırma, sorgulama yok. Bu echellerin her dediği de aynı ölçüde yalandır. -Sayfa İdâresi-"

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:43
  1. Kadir Mısıroğlu
  2. Kadir Mısıroğlu konuşma

YORUM YAZ

  • AAAA42 dk önce
    MISIROĞLU KUTULAMARE ZAFER DEĞİL DEDİKTEN SONRA BENDE ŞÜPHE UYANDIRDI İNGİLİZDE BUNU YILLARCA BİZDEN BİZİMKİLERE SAKLATTI.
  • PROGRAMLA PROGRAMLA 41 dk önce
    SIZOFRENLI HASTA TÜRKIYEDE COOK BEYIN YOK BUNLARDA BUNLARI PROGRAMLAYIP CALISITIRIYORLAR .
  • şenerşener56 dk önce
    zaten boş konuşuyordu
  • AHMETAHMET34 dk önce
    Kadir Mısıroğluna Allah şifa versin. Tarihin gizli kalmış gerçeklerini onun sayesinde öğrendik. İşine gelmeyen kişiler boş konuşuyor derler. Çünkü o Osmanlının kimler ve nasıl dağıtıldığını gençlere anlatmıştır.
  • ayhanayhan38 dk önce
    ne konuştuğunu kendisi bile bilmiyordu konuşsa ne olur konuşmasa bildiğin yüz yıl öncesini yaşayan bir varlık Allah bildiği gibi yapsın
  • ACEACE53 dk önce
    Onlarda ZEKA YOK Kİ GERİLİĞİ OLSUN
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