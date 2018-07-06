Kadir Mısıroğlu konuşma yetisini kaybetti mi? Açıklama geldi!

yeniakit.com.tr Araştırmacı-tarihçi Kadir Mısıroğlu, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Taburcu olduktan sonra haftalık sohbetini birkez yapan Mısıroğlu, konuşmalarına ara vermiş, "sezon finaline" girmişti. Mısıroğlu'nun programlarına ara vermesi, hakikatlerden rahatsız olan, yalan haberlerle beslenerek kendini avutan ve Muharrem İnce'nin tabiriyle, "şifozren" kesimin yeni yalanlar üretmesine neden oldu.

KONUŞMA YETİSİNİ KAYBETTİ

Söz konusu güruh, sosyal medyada Kadir Mısıroğlu'nun konuşma yetisini kaybettiğini ileri sürdü.

AÇIKLAMA GELDİ

Kadir Mısıroğlu'nun resmi Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Yeni bir yalan uydurulmuş: Kadir Mısıroğlu konuşmak kabiliyetini kaybetti, diye! Bunlar gerçekten -kendi adamlarının(!) dediği gibi- şizofren! Bunlarda zekâ geriliği var. Mantık, muhakeme, araştırma, sorgulama yok. Bu echellerin her dediği de aynı ölçüde yalandır. -Sayfa İdâresi-"