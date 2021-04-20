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Eğitim Kadir Has Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Kadir Has Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Nisan ayının sonlarına doğru gelmemizle birlikte eğitim öğretim döneminin de sonuna yavaş yavaş gelmiş bulunmaktayız. Üniversiteye geçecek öğrenciler hem sınav heyecanını taşırken hem de yeni okullarının nasıl bir yer olacağını merak ediyor. Bu sebeple son günlerde üniversite taban puanı ve kontenjan sayı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, Kadir Has Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri ve kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 14:53:00 -
Kadir Has Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Öğrencilerin başarı durumuna göre çeşitli üniversiteler bulunmaktadır. Bu üniversitelere girmek için YKS sınavına girmek gerekir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Kadir Has Üniversitesi  taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

 YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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