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İSLAM Kadir Gecesinin faziletleri
İSLAM

Kadir Gecesinin faziletleri

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan Ayı içinde en mübarek gece olan Kadir Gecesi'nin heyecanı başladı. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlı olarak tanımlanıyor. Kadir gecesini idrak etmeye hazırlanan inananlar kadir gecesinin faziletlerini araştırıyor. Kadir gecesinde ne oldu? 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek olan Kadir gecesinde ibadet etmenin faziletleri nelerdir? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-05-06 19:25:00 -
Kadir Gecesinin faziletleri

İslam dini için bin aydan hayırlı olarak kabul edilen Kadir gecesine günler kala vatandaşlar Kadir gecesinin faziletlerini araştırıyorlar. Bin aydan hayırlı olduğuna inanılan Kadir gecesinin faziletleri nelerdir?

Kadir Gecesinin faziletleri

Allah katında en değerli ve müminler için en bereketli zamanlardan birisi de Kadir gecesidir.

Bu geceyi özel kılan ise rahmet yüklü Kur’an’ın insanlığa hayat vermeye, yani nazil olmaya başladığı gece olmasıdır.

Bu özel zaman hakkında Allah Tealâ şöyle buyurmaktadır: “(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile bâtılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır.” (Bakara, 2/185) Kadir gecesi Ramazan ayını Kur’an ayı kılan bir zaman dilimidir.

Rabbimiz, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu söylererek (Kadir, 97/1-3) onun değerine dikkat çekmektedir. Bu gecenin kesin olarak Ramazan’ın hangi gününe denk geldiği bilinmemekle beraber Sevgili Peygamberimiz onu son on günde aramamızı tavsiye etmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklı bilgilere göre, Peygamber efendimiz (s.a.v) daha önceki ümmetlerden bin sene cihad eden insanları düşünüp, benim ümmetimin ömrü kısadır, az ibadet ederler diye üzülünce, Allahü teâlâ, (Kadir gecesi senin ve ümmetinindir) buyurup Habibinin kalbini ferahlandırdı. Kadir gecesi, her Ramazan ayında gelir. Kadir Gecesin önemli kılan ise Kur'an-ı Kerim'in ilk o gece indirilmeye başlanmasındandır.Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir. '' Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilirmisin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede,Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik,gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)Kadir gecesinin zamanıKadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Muhammed Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" demiştir.

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