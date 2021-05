İslam dini için bin aydan hayırlı olarak kabul edilen Kadir gecesine günler kala vatandaşlar Kadir gecesinin faziletlerini araştırıyorlar. Bin aydan hayırlı olduğuna inanılan Kadir gecesinin faziletleri nelerdir?

Kadir Gecesinin faziletleri

Allah katında en değerli ve müminler için en bereketli zamanlardan birisi de Kadir gecesidir.

Bu geceyi özel kılan ise rahmet yüklü Kur’an’ın insanlığa hayat vermeye, yani nazil olmaya başladığı gece olmasıdır.

Bu özel zaman hakkında Allah Tealâ şöyle buyurmaktadır: “(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile bâtılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır.” (Bakara, 2/185) Kadir gecesi Ramazan ayını Kur’an ayı kılan bir zaman dilimidir.

Rabbimiz, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu söylererek (Kadir, 97/1-3) onun değerine dikkat çekmektedir. Bu gecenin kesin olarak Ramazan’ın hangi gününe denk geldiği bilinmemekle beraber Sevgili Peygamberimiz onu son on günde aramamızı tavsiye etmiştir.

