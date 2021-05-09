Kadir Gecesi duası ile ilgili aramalar başladı. Ramazan ayı içinde olan Kadir Gecesi, İslam aleminin gündeminde. Oruç ayının sonuna gelindiği şu günlerde Kadir Gecesi duası ve ibadetleri merakla aranıyor. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı şeklinde ifade edilen Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi namazı kaç rekat, nasıl kılınır?

Bu gecede kılınacak namaz 4 rekat veya 12 rekat şeklinde idrak edilebilir:1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas SuresiKadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur.