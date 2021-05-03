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İSLAM Kadir Gecesi fazileti nedir? Kadir Gecesinde ne oldu? Kur’an’da Kadir Gecesi nasıl anlatılır?
İSLAM

Kadir Gecesi fazileti nedir? Kadir Gecesinde ne oldu? Kur’an’da Kadir Gecesi nasıl anlatılır?

İslam’ın beş şartından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği aydır mübarek Ramazan ayı. Ramazan ayı içerisinde de bin aydan daha hayırlı olan ve Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece Kadir Gecesi mevcuttur. Peki Kur’an’da Kadir Suresi anlamı nedir? Kadir Gecesinde ne oldu? Kur’an’da Kadir Gecesi nasıl anlatılır? İşte Kadir Gecesi'nde okunacak dualar.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 15:56:00 - 2021-05-03 15:57:20
Kadir Gecesi fazileti nedir? Kadir Gecesinde ne oldu? Kur’an’da Kadir Gecesi nasıl anlatılır?

Bin aydan daha hayırı gecenin adıdır Kadir Gecesi. Zaman ve mekânlar, kendilerinde meydana gelen önemli olaylarla değer kazanırlar. Kadir Gecesi’ni bu derece değerli kılan en önemli özellik de Kur’an-ı Kerim’in bu gece indirilmeye başlanmış olmasıdır. Bu yıl Kadir Gecesi bu yıl 8 Mayıs 2021'de idrak edilecek.

Kur’an’da Kadir Gecesi nasıl anlatılır?

Bismillâhirrahmânirrâhîm.İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr. Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfişehr. Tenezzelülmelâiketü verrûhu fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr. Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.

kadir suresi

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Kadir Gecisi fazileti nedir? 

Enes b. Mâlik r.a. Rasulullah s.a.v.’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: “Kadir Gecesi olunca, Cebrail a.s. meleklerden bir cemaat ile iner. Ayakta ibadet eden (namaz kılan) veya oturarak Allah’ı zikreden her kula dua eder ve selam verirler.” (Beyhakî, Şuabü’l-İmân, nr. 3695) 

Yine bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: “Kim bütün Ramazan ayı boyunca akşam ve yatsı namazlarını (ve teravihi) cemaatle kılarsa, muhakkak Kadir Gecesi’ne rast gelir ve o gecenin bereketinden büyük pay sahibi olur.” (Beyhaki, Şuabü’l-İman, nr. 3707)

Kadir Gecesi duası

Kadir Gecesi’ni idrak edecek Müslümanlar Kadir Gecesi’nde okunacak duaları da merak ediyor. Hz. Aişe annemiz, Peygamber Efedimiz’e (s.a.v) Kadir Gecesinde nasıl dua edeceğini sorduğunda Kadir Gecesinde hangi dua okunur? sorusuna cevap da vermiş oldu.

 

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