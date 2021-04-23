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İSLAM Kadir Gecesi 2021 hangi gün? Kadir gecesine kaç gün kaldı?
İSLAM

Kadir Gecesi 2021 hangi gün? Kadir gecesine kaç gün kaldı?

Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın başlamasıyla birlikte Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğu da merak konusu oldu. 2021 Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceğini merak eden vatandaşlar, Kadir Gecesi'nin ne zaman olduğunu dair araştırma yapıyor. Peki, 2021 Kadir Gecesi ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 22:05:00 -
Kadir Gecesi 2021 hangi gün? Kadir gecesine kaç gün kaldı?

Kadir Gecesi 2021 ne zaman? Sorusu merak ediliyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle Kadir Gecesi hangi gün? soruları merak kazandı. Peki, Kadir gecesine kaç gün kaldı?

Kadir Gecesi 2021 hangi gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2021 dini günler takviminde Ramazan ayının 26. gününe denk gelen 8 Mayıs 2021 Çarşamba günü, Kadir Gecesi idrak edilecek.

Kadir gecesinin önemi

Kadir gecesi, Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

Kadir gecesi; Yüce Mevla’nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, “Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir.” buyurduğu müstesna bir gecedir.

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