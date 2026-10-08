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Gündem Kürt kadınları ahlaksız fıkra ile tahkir, voleybolculara ödül… Koç'tan voleybolculara 1 milyon euroluk destek!
Gündem

Kürt kadınları ahlaksız fıkra ile tahkir, voleybolculara ödül… Koç'tan voleybolculara 1 milyon euroluk destek!

Yeniakit Publisher
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Kürt kadınları ahlaksız fıkra ile tahkir, voleybolculara ödül… Koç'tan voleybolculara 1 milyon euroluk destek!

Koç'un başı Rahmi Koç, yine tartışmalı bir yardım ile gündeme geldi. Amerikan hastanesi açılışında anlattığı fıkra ile kürt kadınları tahkir eden Koç, bu sefer kadın voleybolculara 1 milyon euro bağışta bulundu.

Koç grubunun tepe ismi Rahmi Koç, yine tartışmalı bir para yardımı ile gündeme geldi.

Amerikan Hastanesi açılışında anlattığı terbiyesiz fıkra ile kürt kadınları tahkir eden Rahmi Koç, bu sefer kadın voleybolculara 1 milyon euro bağışta bulundu.

Takımda oynayan bazı isimlerin eski dönemdeki sapkın ilişkilerini açıkca dillendirdiği için tepki çeken Kadın Milli Voleybol Takımı, Koç Grubu tarafından ödüllendirildi.

KOÇ’TAN DUDAK UÇUKLATAN ÖDÜL

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Avrupa'da şampiyonluk elde ettiği  A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı İstanbul'da ağırladı. Buluşmada Koç Topluluğu'nun Filenin Sultanları'na 1 milyon euro destek vereceği açıklandı.

2026 yılında Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Koç Topluluğu'nun düzenlediği yemekte bir araya geldi. İstanbul'daki Abdülmecid Efendi Korusu'nda bulunan Telezzüz'de gerçekleştirilen buluşmaya Rahmi M. Koç, Ömer Koç, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, milli voleybolcular ve teknik ekip katıldı.

 

KÜRT KADINLARI TAHKİR, BAYAN VOLEYBOLCULARA 1 MİLYON EURO

Gecede konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Koç Topluluğu'nun A Milli Kadın Voleybol Takımı'na 1 milyon euro destek sağlayacağını açıkladı.
Üstündağ, milli takıma verdikleri destek nedeniyle Rahmi M. Koç, Ömer Koç ve Ali Koç başta olmak üzere Koç Topluluğu'na teşekkür etti.

ÖMER KOÇ: GENÇ KIZLARA ÖRNEK OLDUNUZ

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da bayan voleybolcuları tebrik etti.

Ömer Koç, "Her şeyden önemlisi gençlere, kızlara örnek oldunuz, ilham verdiniz" dedi. Koç, başka spor alanlarındaki bayan oyuncular için yapılmayan, "Atatürk'ün kızları" nitelemesini ise, anlamlı bulduğunu söyledi. 

 

KÜRT KADINLARA AHLAKSIZ FIKRA, BAYAN VOLEYBOLCULARA ÖDÜL!

Anadolu’nun sultanı olan kadınlarımıza, özellikle Kürt kadınlarına yönelik ahlaksız fıkrası hala akıllarda olan Rahmi Koç’un, bayan voleybolcuları ödüle boğması manidar bulundu.

 

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