Kadını darp eden şahıs, aracını vatandaşların üzerine sürerek kaçtı

Alınan bilgiye göre, bir alışveriş merkezinin önünde araç içerisinde bir kadını darbettiği öne sürülen kişiye vatandaşlar tepki gösterdi. Bu sırada tartışma yaşandı. Bir süre sonra, şahıs aracını hareket ettirirken, vatandaşların tepkisi sürdü.

Şahıs aracını vatandaşların engelleme çabalarına rağmen kaldırıma doğru çıkardı. Bu sırada aracıyla bazı vatandaşlara ve park halindeki araçlara çarpan şahıs, ters yönden olay yerinden kaçtı.

Olayda bazı kişiler yaralandı.

Kaçan şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.