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'Kadın terörü'! Cani kadın yoldan geçen çocukları yüzünden bıçakladı!

Gürcistan'da bir kadın, sokak ortasındaki ebeveynleriyle yürüyen çocukları yüzünden bıçakladı.

03 Eylül 2019 Salı 18:32
'Kadın terörü'! Cani kadın yoldan geçen çocukları yüzünden bıçakladı!

Gürcistan'da bir kadın, sokak ortasında annesi ile yürüyen bir çocuğu yüzünden bıçakladı ve arkada babasıyla yürüyen diğer çocuğa da saldırmaya çalıştı. Olay yerinden yürüyerek uzaklaşan kadın, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Polis teşkilatından yapılan açıklamada, çocuğun hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken; saldırgan kadının gözaltına alındığı; 7 ila 10 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

Cinsiyetçi feminist dernekler 'kadın terörü'nü görmüyor

Öte yandan 'erkek terörü' diye yaygara kopararak kadınları erkeklere karşı düşman eden Batı destekli cinsiyetçi feminist dernekleri bu tür olayların üzerini örtüyor. Erkekleri suçlayarak aile kurumunu baltalamaya çalışan HDP ve PKK destekli feministler, şiddetin ve cinayetin cinsiyetle bağdaşmadığını görmezden gelerek cinsiyetçi bölücülük yapıyor ve Türkiye'de kaos meydana getirmeye çalışıyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 18:32
  1. feminist dernekler
  2. erkek terörü propagandası
  3. kadın terörü
  4. çocukları yüzünden bıçaklayan kadın

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