Kadın sporcuya erkek antrenörün sonucu bu! Rakibine yenilen kadın sporcuya şok hareket
Diyarbakır'da düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmesinde skandal bir olay yaşandı. Seçmelere katılan bir kadın sporcunun mağlup olması üzerine antrenörü tarafından tartaklanması gündeme bomba gibi düştü.
Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu, genç kıza tokat attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Dün, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı. Seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi.
Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı. Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti. O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Maçlar tatil edildi
Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri'nde antrenör O.B.'nin, müsabakayı kaybeden genç kıza tokat atmasının ardından maçların tatil edildiği belirtildi. Tekvando Milli Takımı'nda antrenör Hacı Özbilek, müsabaka sonrası sporcusu yenilen antrenörün sinirlerine hakim olamadığını söyleyerek, "Bu bir mazeret değil. Daha sonra negatif enerji herkese yayıldı. Sporcular etkilenmesin, diye maçları tatil ettik. Hakemler tutanak tuttu. Ailesi ve çocuk da şikayetçi olmadı. Antrenör arkadaş da pişman olup hem aileden hem de çocuktan özür diledi" dedi.(DHA)