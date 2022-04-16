Kadın dernekleri üç maymunu oynasın, CHP'li Atilla Taş'tan aşağılık ima! Bu kafanın tacizciden ne farkı var?
Soytarılık peşinde koşan ve her seferinde rezil kepaze olan sözde sanatçı Atilla Taş, bir vatandaştan gelen tweete annesini karıştırarak ahlaksız bir cevap verdi. Sözde kadın dernekleri kendisini "Atatürkçü" olarak pazarlayan bu CHP'li hadsize ne diyeceği merak konusu olurken "Bu kafanın tacizci ve tecavüzcülerden ne farkı var?" dedirtti.
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FETÖ'nün medya yapılanması davası kapsamında bir yıldan uzun süre cezaevinde kalan CHP’li Atilla Taş, edepten uzak paylaşımlarına devam ediyor.
Atilla Taş'tan terbiyesizlik! Aşağılık ima
Sosyal medya hesabından bir vatandaşın yazdığı çirkin paylaşıma CHP'li Atilla Taş'tan aşağılık bir ima geldi.
Anne kavramının öneminden bihaber olan Taş, "Neden sordun, anana mı lazım?" ifadesiyle tıynetini gözler önüne serdi.
Kadın dernekleri üç maymunu oynayacak mı?
Öte yandan kendi ideolojilerinin dışındaki birinden gelen her açıklamada zıplayan kadın derneklerinin, CHP'li Atilla Taş'ın bir anneye yaptığı aşağılık imaya yönelik üç maymunu oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu.