Kadın dernekleri üç maymunu oynasın, CHP'li Atilla Taş'tan aşağılık ima! Bu kafanın tacizciden ne farkı var?

Soytarılık peşinde koşan ve her seferinde rezil kepaze olan sözde sanatçı Atilla Taş, bir vatandaştan gelen tweete annesini karıştırarak ahlaksız bir cevap verdi. Sözde kadın dernekleri kendisini "Atatürkçü" olarak pazarlayan bu CHP'li hadsize ne diyeceği merak konusu olurken "Bu kafanın tacizci ve tecavüzcülerden ne farkı var?" dedirtti.