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Yerel Kadıköy'de korku dolu anlar! Büyük gürültüyle yıkıldı
Yerel

Kadıköy'de korku dolu anlar! Büyük gürültüyle yıkıldı

Kadıköy’de metruk bir binanın yıkımı esnasında duvarın çökmesi sonucu 3 araç hasar aldı. Büyük gürültüyle dışarı çıkan mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 18:46:00 -
Kadıköy'de korku dolu anlar! Büyük gürültüyle yıkıldı

Kadıköy’de metruk bir binanın yıkımı esnasında duvarın çökmesi sonucu 3 araç hasar aldı. Büyük gürültüyle dışarı çıkan mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

Olay, Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir binada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binanın yıkımı esnasında duvarın yıkılmasıyla çökme meydana geldi. Duvarın çökmesiyle 3 araç hasar aldı.

Mahalleli korkuyla sokağa fırladı

Büyük gürültüyle dışarı çıkan mahalleli korku dolu anlar yaşadı. Olay gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı ambulans ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan ve ölen olmadığı öğrenildi.

Çalışma başlatıldı

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan yıkım çalışmaları sırasında çöken alan havadan görüntülendi.

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