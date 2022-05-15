  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kadıköy'de araçlar kundaklandı! Kıskıvrak yakalandı
Yerel

Kadıköy'de araçlar kundaklandı! Kıskıvrak yakalandı

Kadiköy Caferağa Mahallesi Moda Caddesi üzerinde 2 farklı noktada sabaha karşı kundaklama yapıldı. Polis ekipleri kundaklama yaptığı iddia edilen şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 07:01:00 - 2022-05-15 07:02:30
Kadıköy'de araçlar kundaklandı! Kıskıvrak yakalandı

Olay, saat 05:30 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde meydana geldi.

Park halinde olan motosiklet yandı. Motosikletlerden birinden yükselen alevler park halindeki 34 LZ 1988 Plakalı HONDA markalı otomobile sıçradı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında motosikletler kullanılamaz hale gelirken otomobil de maddi hasar oluştu. Çevrede bulunan bir telefon hattı da çıkan yangından zarar gördü.

Araçları kundaklayan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Kadıköy Rıhtım Polis Merkezi’ne götürüldü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay