Kadıköy'de araçlar kundaklandı! Kıskıvrak yakalandı

Olay, saat 05:30 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde meydana geldi.

Park halinde olan motosiklet yandı. Motosikletlerden birinden yükselen alevler park halindeki 34 LZ 1988 Plakalı HONDA markalı otomobile sıçradı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında motosikletler kullanılamaz hale gelirken otomobil de maddi hasar oluştu. Çevrede bulunan bir telefon hattı da çıkan yangından zarar gördü.

Araçları kundaklayan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, hastanede yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Kadıköy Rıhtım Polis Merkezi’ne götürüldü.