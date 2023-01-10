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Galatasaray'da Milot Rashica'nın performansı her geçen gün göz doldurmaya devam ediyor. Fenerbahçe derbisinin ardından herkesi mutlu eden yıldız oyuncudan gelen haber moralleri bozdu. Norwich City'den kiralanan Rashica için kulübünden gelen açıklama sarı-kırmızılıların keyfini kaçırdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 16:04:00 -
Kadıköy zaferi sonrası Cim-Bom'a büyük şok! Flaş gelişme...

Galatasaray'da Milot Rashica'nın performansı her geçen gün göz doldurmaya devam ediyor. Fenerbahçe derbisinin ardından herkesi mutlu eden yıldız oyuncudan gelen haber moralleri bozdu. Norwich City'den kiralanan Rashica için kulübünden gelen açıklama sarı-kırmızılıların keyfini kaçırdı.

Fenerbahçe derbisinde iyi performans ortaya koyarak Okan Buruk'un gözüne kiran Rashica için gelen haberler iyi değil... Icardi ve Rashica'nın performansından ekstra memnun olan Okan Buruk, sezon sonunda bu iki oyuncunun da kadroda tutulmasını istedi.

Icardi'nin yüksek maaşı ve bonservisinden dolayı önümüzdeki sezon Galatasaray'da devam etmesi imkansıza yakın olarak bilinirken Rashica'dan gelen haber de moralleri bozdu. Norwich City sportif direktör Stuart Webber yaptığı açıklamayla tüm keyifleri kaçırdı.

Webber, "Rashica'nın kiralık performansını yakından takip ediyoruz ve çok mutluyuz. Umarız bu sezon Galatasaray'a daha çok faydalı olur ve önümüzdeki sezon bize hazır bir şekilde geri döner. Çünkü önümüzdeki sezon onu kadromuzda düşünüyoruz." dedi. Stuart Webber'in bu açıklaması Galatasaray yönetiminin moralini bozdu.

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