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Yerel Kaçakçılara operasyon: 2 tutuklama
Yerel

Kaçakçılara operasyon: 2 tutuklama

Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-14 16:00:00 -
Kaçakçılara operasyon: 2 tutuklama

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İl genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçları ile mücadele kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan çalışmalarda; İran İslam Cumhuriyeti ülkesi sınırlarından yasadışı göçmenleri Van iline getirerek, tekneler vasıtasıyla Adilcevaz-Tatvan hattını kullanan, batı illerine sevklerini sağlayan ve göçmen kaçakçılığı olaylarını yüksek meblağlar karşılığında üst seviyede organize eden M.A. ve R.A. isimli şahıslar, Van il merkezinde yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Van Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmişlerdir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

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