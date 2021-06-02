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Yerel Kaçak kazıcılara baskın: Çok sayıda gözaltı
Yerel

Kaçak kazıcılara baskın: Çok sayıda gözaltı

Çanakkale'de kaçak kazıcılara yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 16:07:00 -
Kaçak kazıcılara baskın: Çok sayıda gözaltı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve kaçak kazı yapan şahıslara yönelik sürdürdükleri araştırmalar neticesinde; Bayramiç ilçesine bağlı Palamutoba köyünde bulunan ormanlık arazi içerisinde yapılan operasyon neticesinde 11 şüpheliyi kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

Operasyonda; 3 adet binek otomobil, 2 adet motosiklet, 1 adet fan motoru ve 50 metrelik hava tahliye hortumu, 1 adet jeneratör, 2 adet büyük boy hilti, 6 adet hilti ucu, 25 metre uzatma kablosu, 15 metre aydınlatma kablosu ve sistemi, 50 metre halat, 12 adet cep telefonu ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, kaçak kazı işlemlerinde kullanılan malzemelere de el konuldu.

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