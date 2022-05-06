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Yerel Kaçak balık avlayıp sosyal medya hesabından paylaşan şahıs yakayı ele verdi
Yerel

Kaçak balık avlayıp sosyal medya hesabından paylaşan şahıs yakayı ele verdi

Çankırı’da kaçak balık avlayıp sosyal medya hesabından paylaşan şahsa 2 bin 525 TL para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 16:20:00 -
Kaçak balık avlayıp sosyal medya hesabından paylaşan şahıs yakayı ele verdi

Çankırı’da kaçak balık avlayıp sosyal medya hesabından paylaşan şahsa 2 bin 525 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, bir şahsın kaçak balık avladığı ve avladığı balıkların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından hakkında tutanak tutulan şahıs, İl Tarım Müdürlüğüne gönderildi.

Para cezası kesildi

Avlanma yasağı bulunan balıkları izinsiz avladığı gerekçesi ile 2 bin 525 TL para cezası kesildi.

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