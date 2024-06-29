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Yerel Kaçak avcılara suçüstü… İki ton midyeyle yakalandılar
Yerel

Kaçak avcılara suçüstü… İki ton midyeyle yakalandılar

Yeniakit Publisher
2024-06-29 11:10:00 -
Kaçak avcılara suçüstü… İki ton midyeyle yakalandılar

İstanbul’da yasa dışı midye avcılığı yapan iki kişi; İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. İki ton midye ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Fatih İlçesi Eminönü Sahili'nde bir araç kasasına deniz canlılarının yüklendiğini tespit etti ve operasyon düzenledi.

Yaşa dışı midye avcılığı yaptıkları belirlenen M.A. ve M.K. isimli iki kişi "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan gözaltına alındı. Aracın kasasında iki ton ağırlığında 100 çuval midye bulundu. Midyeler canlılıklarını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılabilmeleri adına denize döküldü. Gözaltına alınan iki kişiye toplamda 52 bin 484 lira idari para cezası kesildi.

 


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