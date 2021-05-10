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Kabus geri döndü! Kene paniği

Tokat'ta, kene tarafından ısırılan 6 çocuk babası çiftçi Hüseyin Sapsağlam Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-10 12:59:00 -
Kabus geri döndü! Kene paniği

Sulsusaray ilçene bağlı Sarıyaprak köyünde çiftçilik yapan, 6 çocuk babası Hüseyin Sapsağlam, 6 gün önce boynundan ısıran keneyi kendisi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Sapsağlam, Sulusaray Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

KKKA hastalığı nedeniyle ilk müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen Sapsağlam, enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı. Yaklaşık 4 gündür tedavi gören Sapsağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

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