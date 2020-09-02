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Dünya Kabul edildi! O ülkeden Türkiye'ye altın daveti
Dünya

Kabul edildi! O ülkeden Türkiye'ye altın daveti

Özbekistan Bakanlar Kurulu, Türkiye'nin ülkede altın araması yapabilmesine yönelik kararnameyi kabul etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 10:17:00 -
Kabul edildi! O ülkeden Türkiye'ye altın daveti

Son yıllarda dünyada adını duyuran Türk şirketleri, birçok ülkede çeşitli madencilik dallarında çalışmalar yürütüyor. Bu madenlerden en çok dikkat çekeni ise altın çalışmaları. Bu çalışmaları MNG Holding, Çalık Grubu, Denizli Grubu gibi özel şirketler yürütürken Maden Tetkik Arama gibi kamu kurumları da çalışmalar sürdürüyor. Türk şirketlerinin madencilik çalışmaları yaptığı ülkelere şimdi bir yenisi daha ekleniyor. Özbekistan, Türk şirketleri için bu konuda önemli bir karar aldı.

Bakanlar Kurulu kabul etti

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Özbekistan Bakanlar Kurulu'ndan ülkedeki altın madeni çalışmaları için önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Özbekistan'ın Türkiye ile stratejik ortaklığın daha fazla güçlendirilmesi için bir kararnamenin kabul edildiği duyuruldu. Bu programdaki en önemli konulardan biri de altın oldu. Kararla birlikte Türkiye'nin Özbekistan'da altın madenciliği projelerine katılması sağlanacak.

 

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