Kablo hırsızı suçüstü yakalandı!

Gaziantep'te bir kuruma ait kabloları çaldığı esnada bekçiler tarafından suçüstü yakalanan, 35 suç kaydı bulunan ve 7 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda M.A. isimli hırsızlık şüphelisinin merkez Şahinbey ilçesi Alibaba Mahallesi'nde bulunan bir kuruma ait kabloları çaldığı esnada çarşı ve mahalle bekçileri tarafından suçüstü yakalandığı ifade edildi.

Şüphelinin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ve çalıntı malzemelerin ele geçirildiği bildirilen açıklamada, 35 suç kaydı bulunan ve 7 ayrı suçtan aranması olduğu tespit edilen şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.

(İLKHA)