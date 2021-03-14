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Gündem Kabine Toplantısı bu hafta hangi gün yapılacak?
Gündem

Kabine Toplantısı bu hafta hangi gün yapılacak?

Koronavirüs salgında son durum ve alınacak yeni kararlar için gözler bir kez daha kabine toplantısında. Kabine Toplantısı kararları vatandaşları önemli ölçüde etkiliyor. Risk haritasına göre illerde alınan kararlar Kabine Toplantısı ile belirleniyor. Peki, bu hafta Kabine Toplantısı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-14 19:08:00 -
Kabine Toplantısı bu hafta hangi gün yapılacak?

Kabine toplantısı ne zaman 2021? Türkiye kontrollü normalleşme sürecinde koronavirüs risk haritasına göre ayrılıyor. 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 renk grubu ile tanımlanıyor. Bu risk haritası her hafta başında güncelleniyor. Koronavirüs risk haritasına göre yeni kısıtlamalar gelir mi? sorusu Kabine Toplantısında yanıt bulacak.

Kabine Toplantısı bu hafta hangi gün yapılacak?

Kabine toplantısı için henüz net tarih belli olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan risk haritasının 15 günde bir açıklanacağını belirtmişti. Bu nedenle Kabine toplantısının 15 Mart Pazartesi yapılması bekleniyor.

Risk haritası hafta başında güncellenecek. Vaka sayısı ve riski artan illerde yeni kısıtlamalar geri dönecek. Gözler Pazartesi günü yapılacak kritik Kabine toplantısında...

Açıklanan ilk haritayla 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 renk grubuna ayrılmıştı.

14 il düşük, 28 il orta, 22 il yüksek, 17 il de çok yüksek risk grubundaydı.

Ama aradan geçen sürede vaka sayıları arttı. Haritanın açıklandığı 1 Mart'ta 9 bin 891 olan vaka sayısı, cuma günü 15 bin sınırına yaklaştı.

Kabine toplantısında, vaka sayıları , hastane ve yoğun bakım kapasiteleri ve aşılama oranlarına bakılarak illerin risk durumu değerlendirilecek.

Yeni haritada durumu değişen illerde yeni kısıtlamalar da gündeme gelecek.

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