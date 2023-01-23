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Gündem Kabine bugün toplanıyor! Gündemde borç yapılandırma paketi var
Gündem

Kabine bugün toplanıyor! Gündemde borç yapılandırma paketi var

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanıyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin ele alınacağı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıklayacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 07:33:00 -
Kabine bugün toplanıyor! Gündemde borç yapılandırma paketi var

Milyonlarca kişi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği kabine toplantısını bekliyor.

Borç yapılandırmasının detayları kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Bu kapsamda; 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçlar yeniden yapılandırılacak.

Yapılandırma paketinde, şirketlerin SGK tarafından takip edilen sigorta primleri, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah-vergi artırımı, stok affı gibi düzenlemeler yer alacak.

Belediyelere olan borçlar ile öğrenim kredileri de yapılandırma kapsamına alınacak. Yapılandırmanın, Maliye'ye olan vergi borçları, motorlu taşıt vergileri ve trafik cezalarını da kapsaması bekleniyor.

Tüm bu kapsamlı borç yapılandırmasının detaylarını, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

Toplantıda ayrıca, Anayasa değişiklik teklifi için Meclis çalışma takvimi değerlendirilecek.

Anayasa Komisyonu'ndaki görüşmeler sonrasında izlenecek yol haritası konuşulacak.

Dış politikada ise, Ankara-Stokholm hattında yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Son günlerde Türkiye aleyhine düzenlenen skandal eylemlere izin veren İsveç hükümetinin tutumu değerlendirilecek.

İsveç'in provokasyonlara göz yumması sonrasında iki ülke ilişkilerinde artan tansiyon ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de Kabine Toplantısı'nda görüşülecek.

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