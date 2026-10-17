  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Video kaydı gündem olmuştu... Mustafa Sarıgül doğruladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce harekete geçti, korumalar apar topar devreye girdi: Camideyiz bağırma Mustafa Sarıgül’ün oğluna canlı yayında ‘kayıp’ anonsu! Gazeteciler gülmekten konuşamadı Tavuk dürüm faciası! 88 kişi hastanelik oldu Savaş bir ülkeye daha sıçramak üzere! 5 İHA vuruldu İran’dan Hürmüz Boğazı’ndan geçmek isteyen gemilere net uyarı Siyonist şirketten akıl almaz skandal: İnternet reklamı üzerinden casusluk! Karahasanoğlu, İmamoğlu’nun duruşmasına katılan iki isme seslendi: Sizi Böcek’in duruşmasına da bekliyoruz! Funda Karayel’den çocuk güzellik yarışmasına sert tepki: Yasaklanmalı! Yemen’de sıcak saatler! 1292 operasyon: 430’dan fazla Husi öldü veya yaralandı
Dünya Putin’in temsilcisi, herkese “Ne oluyoruz?” dedirtti! Rusya ve ABD perde arkasında iş tutuyor
Dünya

Putin’in temsilcisi, herkese “Ne oluyoruz?” dedirtti! Rusya ve ABD perde arkasında iş tutuyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temsilcisi Kirill Dmitriev, “ABD’ye sadece uranyum değil, daha fazla gübre, alüminyum ve nadir metaller tedarik etmeliyiz” şeklindeki açıklaması, uluslararası alanda şaşkınlığa neden oldu. Sözde yaptırım uygulayan ABD ile yaptırım uygulanan Rusya’nın enerji ve nadir madenlerde işbirliği yaptı ifşa oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temsilcisi Kirill Dmitriev, Rusya Enerji Haftası toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada: “ABD'ye sadece uranyum değil; daha fazla gübre, alüminyum ve nadir metaller tedarik etmeliyiz. Amerikalı ortaklarımızla Kutup bölgesi, enerji ve LNG projelerini kapsayan geniş bir iş birliği listesini görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

RUSYA’NIN “BİZE MUHTAÇSINIZ” MESAJI

Rusya-Ukrayna savaşının başından beri Rusya’ya uygulanan yaptırımların başını çeken ABD ile Rusya’nın aslında uranyum ve nadir metaller gibi en kritik maddelerin ticaretinde işbirliği yaptıklarını ortaya koyan açıklama şaşkınlığa yol açarken, Rusya’nın ABD ve Batılı ülkelere, “Görünürde yaptırım uygulasanız da kritik hammadde ve enerjide bize muhtaçsınız” mesajı olarak yorumlandı.

Rusya'dan açıklama geldi! ABD'ye dizel sevkiyatı başlayacak mı?
Rusya'dan açıklama geldi! ABD'ye dizel sevkiyatı başlayacak mı?

Dünya

Rusya'dan açıklama geldi! ABD'ye dizel sevkiyatı başlayacak mı?

Avrupa ve ABD Arasında Rusya krizi!
Avrupa ve ABD Arasında Rusya krizi!

Dünya

Avrupa ve ABD Arasında Rusya krizi!

Rusya'dan olay Türkiye açıklaması: 2,5 milyon insan gitti
Rusya'dan olay Türkiye açıklaması: 2,5 milyon insan gitti

Ekonomi

Rusya'dan olay Türkiye açıklaması: 2,5 milyon insan gitti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali

devlet gerekeni yapmıyor ŞİMDİ A101 DENEN Mmarketden geldim BU NE KARDEŞİM BİZLER BOŞA ÇALIŞMIŞ ÇALIŞIYORUZ ALDATILMIŞIZ VATAN MİLLET SAKARYA - A101 de birçok ürün de YARI FİYATINA İNDİRİM YAPMIŞLAR gerçekten İNDİRİMLİ KAR EDİYORLARSA YARI İNDİRİM yapıp ALDIKLARI ney ESAS FİYAT 77 LİRA Nolan ürün 39.50 ye düşürmüşler MALİYE NASIL OLUYOR böyle KİM DENETLER KİM VATANDAŞ HAKKI SAVUNUR yoksa saldım çayıra kim ne yaparsa yapsın isteyen güçlü vatandaşı uydursunmu yönetilmyrz ilgililer ne iş yapar
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23