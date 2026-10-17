Putin’in temsilcisi, herkese “Ne oluyoruz?” dedirtti! Rusya ve ABD perde arkasında iş tutuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in temsilcisi Kirill Dmitriev, Rusya Enerji Haftası toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada: “ABD'ye sadece uranyum değil; daha fazla gübre, alüminyum ve nadir metaller tedarik etmeliyiz. Amerikalı ortaklarımızla Kutup bölgesi, enerji ve LNG projelerini kapsayan geniş bir iş birliği listesini görüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

RUSYA’NIN “BİZE MUHTAÇSINIZ” MESAJI

Rusya-Ukrayna savaşının başından beri Rusya’ya uygulanan yaptırımların başını çeken ABD ile Rusya’nın aslında uranyum ve nadir metaller gibi en kritik maddelerin ticaretinde işbirliği yaptıklarını ortaya koyan açıklama şaşkınlığa yol açarken, Rusya’nın ABD ve Batılı ülkelere, “Görünürde yaptırım uygulasanız da kritik hammadde ve enerjide bize muhtaçsınız” mesajı olarak yorumlandı.