İstiklal Marşı üzerinden şova yeltenip ‘benim için yazıldı’ demişti! Milli Marşı yanlış okuduğu video viral oldu

Yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve suç örgütü gibi çeşitli suçlamalardan yargılanan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkeme salonundaki duruşmada savunma yapmak yerine İstiklal Marşı’nın “Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım” dizelerini okumuş ve “Bayılıyorum buna ya. Bayılıyorum yani. Bunu benim için yazdı diyorum biliyor musunuz?” ifadelerini kullanmıştı.

Mahkemede Milli Marşımız üzerinden şova yeltenerek komik duruma düşen İmamoğlu’nun İBB Meclisi kürsüsünde milli marşımızı seslendirirken yaptığı kelime hataları ve duraksamalar ise siyasi hafızadaki yerini koruyor.

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2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi oturumunda gerçekleşen olayda, meclis yönetimi sırasında milli marşın okunması esnasında beklenmedik bir durum yaşanmıştı. Kürsüdeki yerini alan Ekrem İmamoğlu’nun salondakilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okurken kelimeleri karıştırması ve dizeleri yanlış sıralaması salonda şaşkınlıkla karşılanmıştı. Bir kamu yöneticisinin milli değerlerin başında gelen İstiklal Marşı karşısında gösterdiği bu performans, hem meclis üyeleri hem de kamuoyu nezdinde ciddi eleştirilere yol açmış, söz konusu görüntüler uzun süre tartışma konusu olmuştu.

Salondaki ses sisteminin çalışmaması nedeniyle İmamoğlu İstiklal Marşı'nı sesli okuyan İmamoğlu İstiklal Marşı'nın, "Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal" mısrasını "Sana olmaz öykülen kanlarımız sonra helal" şeklinde okumuştu.