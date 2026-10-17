Ritter, Haçlı Batı’nın ikiyüzlülüğünü itiraf etti! İsrail ve Yunan’a karşı yalnız bırakılacaksınız

Türkiye'nin 1959'da başlayan ve 1987'deki tam üyelik başvurusuyla devam eden 67 yıllık Avrupa Birliği yolculuğu belirsizliğini korurken, eski ABD istihbarat subayı Scott Ritter, TRT World ekranlarında küresel krizler ve Türkiye'nin stratejik konumuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

NATO'nun günümüzde ölümcül kusurları olan bir yapılanma olduğunu savunan Ritter, "Bu yapının uzun süre ayakta kalabileceğini düşünmüyorum. Ukrayna'daki çatışma, şu anda NATO'yu içeriden parçalıyor. Üstelik Avrupa'da, İsrail ile Türkiye arasında yaşanabilecek herhangi bir çatışmadan bağımsız olarak, NATO'dan ayrılmayı tartışan siyasi hareketler var." dedi.

Almanya'da Almanya için Alternatif (AfD) hareketi ve Fransa'da Marine Le Pen'in cumhurbaşkanı olma ihtimaline dikkat çeken Ritter, NATO'nun yerine geçecek bir Avrupa yapılanması kurulması gerektiğini tartışanların olduğunu aktardı.

"TÜRKİYE İLE İSRAİL ÇATIŞIRSA NATO ANKARA'YI YALNIZ BIRAKIR"

Sunucunun, Türkiye ile soykırımcı İsrail arasında Yunanistan'ı da içine çekecek olası bir çatışma senaryosuna ilişkin önceki cevaplarını hatırlatması üzerine Ritter, Türkiye'nin NATO ile ilişkilerinin son derece kırılgan olduğunu vurgulayarak, "Özellikle de Rusya'yı stratejik olarak yenilgiye uğratmayı hedefleyen, Avrupa merkezli amaçlar doğrultusunda hareket eden bir NATO ittifakından söz ediyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu stratejik hedefi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile paylaştığını düşünmüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin yükselen bir güç olduğunun ve geleceğinin NATO'nun önceliklerine bağlı olmayacağının farkına vardığını belirten Ritter, "Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma çıkması durumunda NATO'nun kenarda duracağını ve hiçbir şey yapmayacağını düşünüyorum. Türkiye yalnız bırakılacak." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE AVRUPA GÜÇLERİ İLE SAVAŞMAK ZORUNDA KALABİLİR"

Olası bir krizde Avrupa güçlerinin tutumuna değinen Ritter, "Yunanistan, Türkiye ile İsrail arasında yaşanacak herhangi bir çatışmanın içine çekilecektir. Yunanistan, İsrail ile açıkça aynı safta yer aldığını ortaya koydu. Fransa da Türkiye ile yaşanabilecek herhangi bir çatışmada Yunanistan'a destek vereceğini belirtti. Dolayısıyla yalnızca İsrail ile Türkiye arasında değil, Türkiye'nin Yunanistan'la ve bunun devamında Fransa da dahil olmak üzere diğer Avrupa güçleriyle savaşmak zorunda kalabileceği bir senaryoyla karşı karşıya olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda BRICS veya Şanghay İşbirliği Örgütü gibi Doğu eksenli ittifaklara yönelme ihtimalini değerlendiren Ritter, Avrupa'nın Türkiye'yi reddettiğini belirterek, "NATO ise Türkiye'yi yalnızca kullandı. Türkiye'nin değerlerini ve ulusal çıkarlarını aktif biçimde benimsemedi, bunları kendi çıkarlarının bir parçası olarak görmedi." dedi.

Türkiye'nin kolektif Batı'nın içinde yer almadığı gerçeğinin farkına vardığını anlatan Ritter, "Türkiye'nin ekonomik ve siyasi açıdan büyüme potansiyeli Batı'da değil, Doğu'da bulunuyor. Batı yönünde ilerlemesinin önünde engeller var, karşısında aşılması güç bir duvar bulunuyor. Türkiye'nin Avrupa'nın oyun alanında yer almasına izin verilmeyecek." diye konuştu.

"HRİSTİYAN AVRUPA TÜRKİYE'Yİ EŞİT KABUL ETMEYECEK"

Ankara'nın stratejik olarak Doğu Avrasya'nın ekonomik, siyasi ve askeri gerçeklerini benimseme konusunda bir karar vermek zorunda kalacağına işaret eden Ritter, "Türkiye yüzünü Doğu'ya dönmek zorunda kalacak. Şanghay İşbirliği Örgütü'nü, BRICS'i ve bu yapıların üyeleriyle ilişkilerini değerlendirmesi gerekecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Batı ile uyum sağlamak için büyük çaba gösterdiğini ancak tarihin Batı'nın böyle bir niyeti olmadığını ortaya koyduğunu dile getiren Ritter, "Müslüman bir ülke olarak Türkiye'nin şu gerçeği kabul etmesi gerektiğini düşünüyorum: Hristiyan Avrupa, Türkiye'yi hiçbir zaman kendisine eşit bir ülke olarak kabul etmeyecek. Türkiye'nin geleceği Doğu'da." dedi.