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Gündem Duruşma görüntülerini paylaşan yandı! TCK 286 kapsamında soruşturma açıldı
Gündem

Duruşma görüntülerini paylaşan yandı! TCK 286 kapsamında soruşturma açıldı

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Duruşma görüntülerini paylaşan yandı! TCK 286 kapsamında soruşturma açıldı

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının duruşmaları sırasında yasak olmasına rağmen salon içinde gizlice çekilerek sosyal medyada servis edilen görüntüler büyük tepki topladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılama sürecini hedef alan ve kanunları hiçe sayan provokatörler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi gereğince derhal resen soruşturma başlattı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne" ilişkin davanın duruşmaları sırasında çekilen görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 53'ü tutuklu toplam 436 sanığın yargılandığı davanın, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda 15-16 Ekim'de yapılan duruşmaları sırasında çekildiği anlaşılan görüntülerin sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşıldığı tespit edildi.

Kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz şekilde kayda alan, sosyal medya hesaplarında paylaşan ve nakleden kişiler hakkında "ses veya görüntülerin kayda alınması" suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 286. maddesi kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

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