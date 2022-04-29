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Dünya Kabil'de bir camiye bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Kabil'de bir camiye bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide cuma namazı sonrası düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 17:28:00 -
Kabil'de bir camiye bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camide cuma namazı sonrası düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.

Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Seh Rahai Alauddin bölgesinde bir camide cuma namazı sonrası bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zadran, 20 kişinin de yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları ise saldırıda ölenlerin sayısının 10'dan fazla olduğunu öne sürdü.

Taliban mensupları camiye giden tüm caddeleri trafiğe kapattı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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