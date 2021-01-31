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Gündem Kabe'yi savunan Boğaziçili öğrenciler fişleniyor: Adalet Bakanlığı'na 'gereğini yapın' çağrısı
Gündem

Kabe'yi savunan Boğaziçili öğrenciler fişleniyor: Adalet Bakanlığı'na 'gereğini yapın' çağrısı

Kabe görselini ayaklar altına alarak Müslümanların sinir uçları ile oynayan sapkınların, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki provokasyona karşı çıkan Boğaziçili üniversite öğrencilerini fişledikleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 23:39:00 - 2021-01-31 23:41:17
Kabe'yi savunan Boğaziçili öğrenciler fişleniyor: Adalet Bakanlığı'na 'gereğini yapın' çağrısı

Kabe-i Muazzama'yı temsil eden görsele 'Şahmeran' ve LGBTİ görseli resmeden, ardından da söz konusu görseli ayaklar altına alan LGBTİ'li azgın azınlığın, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki çirkin provokasyona karşı çıkan öğrencileri fişledikleri ortaya çıktı.

Kabe'yi savunan fişleniyor!

Twitterda 'Kabe'yi Savunan Fişleniyor' hashtagh'i ile yapılan paylaşımlarda fişlemenin belgesi de yayımlandı. Sapkınların, Kabe provokasyonuna itiraz eden Boğaziçi'li öğrencileri tehdit ettikleri ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı'na çağrı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın da söz konusu fişlemenin belgelerini yayımladı. Başkan Yalçın, "Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe’ye yapılan saygısızlığa tepki veren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini fişleyenleri Siber Suçlarla Mücadele Dairesi ortaya çıkarmalı, İçişleri ve Adalet Bakanlığı gereğini yapmalıdır." diyerek çağrıda bulundu.

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