'Kabe' provokatörlerine bir destek de Ali Babacan'dan: 'Boğaziçili öğrencileri derhal salın'
Twitter hesabından paylaşımda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 'Kabe' provokatörü sapkınlara skandal bir destek verdi.
DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, twitter hesabından paylaşımda bulunarak Kabe provokasyonu yapan LGBTİ'li azgınlara skandal bir destek verdi.
'İnadınızdan vazgeçin'
"Yeter artık, inadınızdan vazgeçin." diyen Babacan, "Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın. Gençleri rahat bırakın. Duruşumuz budur." ifadelerini kullandı.