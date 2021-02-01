  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Kabe' provokatörlerine bir destek de Ali Babacan'dan: 'Boğaziçili öğrencileri derhal salın'
Gündem

'Kabe' provokatörlerine bir destek de Ali Babacan'dan: 'Boğaziçili öğrencileri derhal salın'

Twitter hesabından paylaşımda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 'Kabe' provokatörü sapkınlara skandal bir destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 23:43:00 - 2021-02-02 00:15:56
'Kabe' provokatörlerine bir destek de Ali Babacan'dan: 'Boğaziçili öğrencileri derhal salın'

DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan, twitter hesabından paylaşımda bulunarak Kabe provokasyonu yapan LGBTİ'li azgınlara skandal bir destek verdi.

'İnadınızdan vazgeçin'

"Yeter artık, inadınızdan vazgeçin." diyen Babacan, "Gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri derhal salın, üniversitelerde de seçimi esas alın. Gençleri rahat bırakın. Duruşumuz budur." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

asker

bu ibnedemi lezbiyen onlara sahip ciktigina gore buda onlardan reis diye bunlari afaroz etti millet anlasin
  • Yanıtla

dava

sıratal müstakim den sapmışşın yazık ama çok yazık
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Rusya’dan olay itiraf: Türkiye ile bunu yapmak zorundayız
Dünya

Rusya’dan olay itiraf: Türkiye ile bunu yapmak zorundayız

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Dağlık Karabağ'da ortaya çıkan belirsiz sürece ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı..
ABD medyasından Yunanistan'a Türkiye uyarısı
Gündem

ABD medyasından Yunanistan'a Türkiye uyarısı

ABD dergisi Forbes, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin ele alındığı yeni bir analiz yayınladı. Türkiye’nin askeri alandaki üstünlüğünün su göt..
ABD'den darbe sonrası flaş açıklama: Geri adım atılmazsa...
Dünya

ABD'den darbe sonrası flaş açıklama: Geri adım atılmazsa...

Myanmar'da ordunun yönetime el koyarak hükümet yetkililerini gözaltına alması sonrası ABD'den flaş bir çıkış geldi. ABD Dışişleri Bakanı "Or..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay