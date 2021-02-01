Kabe provokasyonu üzerinden kargaşa planı! LGBTİ'li azgınlar İzmir'de sokakları karıştırdı'
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 'Kabe' provokasyonuna destek veren LGBTİ'li sapkınlar İzmir'de kargaşa çıkarttı.
Kabe'yi temsil eden bir görselin üzerine 'Şahmeran figürü' ile LGBTİ paçavrasının resmini ekleyip ardından da söz konusu görseli ayaklar altına provokatörlere destek veren İzmir'in LGBTİ'li sapkınları taşkınlık çıkarttı.
Emniyet provokasyona geçit vermedi
LGBTİ'li azgın azınlık, İzmir Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde toplandı. Azgınlar, izinsiz düzenledikleri gösteride taşkınlık çıkarttı. LGBTİ'li sapkınlara geçit vermeyen güçleri protestocu gruptan bazılarını göz altına aldı.