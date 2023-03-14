Kabaran ve şekle girmeyen saçları 5 dakikada yatıştırıyor: Tek bir malzeme ile! Herkes satın alıyor, saç köklerini çoğaltıyor!

Aşırı saç dökülmesi kellik durumunu ortaya çıkarabilir. Saçların çok fazla dökülüyorsa doğal yöntemlerle saç köklerini besleyebilir ve dökülmeyi durdurabilirsiniz.

Doğal yağların saç dökülmesini önleme veya tedavi etmedeki etkinliğini destekleyen sınırlı bilimsel kanıt olsa da, bazı yağların sağlıklı saç büyümesini destekleyebilecek ve saç dökülmesini azaltabilecek özelliklere sahip olduğuna inanılır. Özellikle saç dökülmesine, kepeklenmesine iyi geldiği düşünülen bazı doğal yağlar var işte o detaylar...

Saçların yıpranması, hacimsizleşmesi, dökülmesi gibi sorunlarla uğraşıyorsanız bu tarif tam size göre; frambuaz sirkesi sizin için en etkili yöntemlerden biri olabilir. Doğal bir yöntem olan bu sirkenin kullanımı aslında son günlerde oldukça revaçta.

Frambuaz sirkesi, meyvenin sirkeleştirilmesi sayesinde elde ediliyor ve adeta hem doğal hem de mucizevi bir etki gösterdiğine dair birçok geri dönüş alıyor. Yıpranmış saçlarınızı eski haline getirebilme gücüne sahip olan bu sirkeyi kullanırken ise birkaç bilgiye sahip olmanın önemli faydaları bulunuyor.

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Öncelikle seçtiğiniz frambuaz sirkesinin organik olmasına dikkat etmeniz önemli. Böylece ürünün tüm doğal etkilerini çok daha iyi görebilirsiniz. Frambuaz sirkesinin ilk etkilerinden biri ise saçlarınızı dış faktörler nedeniyle cansızlaşmasına karsı korumasıdır.

Frambuaz sirkesinin bildiğimiz sirkelerden ne büyük farkı ise kokusu. Oldukça hoş bir kokuya sahip olan bu sirke, uygulama esnasında da saçlarınızda oldukça seveceğiniz bir koku bırakır.

Ayrıca kendiniz de hazırlayabileceğiniz bu sirke, tonik olarak düzenli kullanımda, kaşıntı, yağlanma, saç derisinde ortaya çıkan kepeklenme ve tahriş gibi sorunları da ortadan kaldırabilir.

İŞTE FRAMBUAZ SİRKESİ TARİFİ

4 bardak taze frambuaz

1 litre su

Yeterli büyüklükte bir kavanoza 1 litre suyu dökün ve dört bardak taze frambuazı ekleyin.

Kavanozun üzerini hava alan pamuklu bir tülbentle kapatın ve iyice sabitleyin. Bunun için lastik kullanabilirsiniz.

1 gece bekletin ve ardından süzüp posasını atın.

Aynı işlemi bir önceki adımda elde ettiğiniz sıvı ve yine dört bardak frambuazla tekrarlayın ve bütün bir gece bekletin.

Güneş görmeyen ve karanlık bir ortamda yaklaşık 1,5 ay kadar bekletin. İlk zamanlarda gün aşırı, ardından haftada bir kez tahta bir kaşıkla karıştırın.

Frambuazlar dibe çökene kadar karıştırma işlemine devam edin. Yeterince karıştırdıktan sonra süzün ve saç diplerinize püskürtebileceğiniz bir şişede sirkeyi saklayın.

Temiz ve ıslak saça masaj yaparak uygulayacağınız frambuazlı sirke tonik olarak kullanılabilir.

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Diğer yağlar ise;

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Saç tellerine nüfuz edebilen, saçı nemlendiren ve güçlendiren yağ asitleri içerir.

HİNT YAĞI

Antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Hint yağı, besleyici içeriği ile saçı güçlendirip onararak kırık oluşumunu engeller.

ARGAN YAĞI

Argan yağı, antioksidanlar ve E vitamini açısından zengin, saçı beslemeye ve hasara karşı korumaya yardımcı olabilir.

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NANE YAĞI

Nane yağı saçlara nasıl uygulanır?

Şampuanın içerisine damlatılacak 3-4 damla nane yağıyla saç bakımınız yapılmış olur. Nane yağı, kullandığınız şampuanda eğer varsa kanserojen maddeleri de yok eder. Nane yağının saçlara faydası eskilerden beri bilinmektedir. Saçlarda oluşan kepeklenmeyi engeller.

ZEYTİNYAĞI

Yardımcı olabilecek antioksidanlar ve A ve E vitaminleri içerir.

JOJOBA YAĞI

Saç derisi yağ üretimini dengelemeye ve sağlıklı saç büyümesini desteklemeye yardımcı olabilir.

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TATLI BADEM YAĞI

Saç köklerini besler ve güçlendirir. Sağlıklı saçlara sahip olmanıza yardımcı olur

BİBERİYE YAĞI -ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı saç derinizi temiz tutmaya yardımcı olduğundan, iltihaplanmanın neden olduğu dökülmeyi önlemenize yardımcı olabilir. Çay ağacı kafa derisindeki birikintileri temizler ve arındırır. Şampuandan önce saç derisine masaj yapmak için biberiye ve hindistancevizi yağı ile eşleştirebilirsiniz.

LAVANTA YAĞI

Anti-enflamatuar ve antimikrobiyal özelliklere sahiptir.

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İbn-i Sina, önerileri ve tavsiyeleriyle günümüze ışık tutarken saç dökülmesi ve saçtaki kepek sorununu önleyen önerisi İSE;

Çemen otu yağı kepeklenmeye karşı etki gösterir

Mersin ve kostus yağı saç tellerini kuvvetlendirir

Defne yağı saçkıranda kullanılır.

Saç dökülmesi sorunu olanlar için hızlı ve pratik çözümler arasında maden suyu geliyor. Hem ucuz hem de faydalı olan maden suyuyla saçları dökülmeye karşı güçlendirmek çok basit…

MADEN SUYUYLA SAÇ NASIL YIKANIR?

Uzmanlar her banyoda bir bardak maden suyu kullanmanın saçları güçlendirip dökülme sorununu azalttığını belirtiyor. Bunun için öncelikle saçınıza en uygun şampuanla saçınızı kir ve yağdan güzelce arındırmanız gerekiyor. Ardından bir şişe maden suyunu ılık suyla karıştırıp saçınıza dökerek saç diplerinize masaj yapmanız tavsiye ediliyor. Bu yöntemle her banyoda giderek daha güçlü ve sağlıklı saçlara kavuşabilirsiniz.

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