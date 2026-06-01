Nedim Şener: Kılıçdaroğlu kılıcı çekti! CHP'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Hürriyet yazarı Nedim Şener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezi önünde yaptığı konuşmayı köşesine taşıdı. Şener, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının CHP'de yeni bir dönemin habercisi olduğunu ve parti içindeki güç mücadelesinin artık açık şekilde ortaya çıktığını savundu.

"KILIÇDAROĞLU KILICI ÇEKTİ"

Şener, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında kullandığı ifadelerin sıradan bir kurultay tartışmasının çok ötesinde olduğunu belirterek, CHP içerisinde yaşanan sürecin ahlak, siyaset ve parti yönetimi ekseninde bir hesaplaşmaya dönüştüğünü yazdı. Kılıçdaroğlu'nun "hesap soracağım" sözlerinin doğrudan parti içindeki belirli isimlere yönelik mesaj taşıdığını öne sürdü.

FETÖ VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Yazısında Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile ilgili öz eleştiri içeren ifadelerine de geniş yer veren Şener, CHP liderinin parti içerisinde geçmişte yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle özür dilemesini konuşmasının en dikkat çekici bölümlerinden biri olarak değerlendirdi.

"ARINACAĞIZ" MESAJI

Şener'e göre Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının en önemli bölümlerinden biri de yolsuzluk, rüşvet ve parti içi tartışmalara ilişkin verdiği mesajlar oldu. CHP liderinin "arınacağız" vurgusuyla yeni bir siyasi süreç başlattığını belirten Şener, bunun yalnızca söylem düzeyinde kalmayacağını savundu.

"YOLLAR AYRILDI"

Nedim Şener, yazısının sonunda CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel çizgisi arasındaki ayrışmanın artık netleştiğini ileri sürdü. Şener'e göre CHP'de yaşanan son gelişmeler, önümüzdeki dönemde parti içerisinde yeni kırılmalara ve önemli siyasi sonuçlara yol açabilecek bir sürecin başlangıcı niteliğinde.