Araç sahipleri dikkat! Otomotiv Sanayii'de Şubat ayı verileri ortaya çıktı! Satın alma oranı belli oldu
Otomotiv Sanayii'de Şubat ayı verileri ortaya çıktı. Döviz kurlarındaki dalgalanma ve brent petroldeki son değişimlerin ardından akaryakıt fiyatlarında tabelasürekli değişime uğruyor. İflasın kıyısından dönen şirketler dışında bu değişimler otomotiv sektöründe kriz yaşatsa da en önemli firmaları yine harekete geçti.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2023 yılının ilk iki aylık verilerini açıkladı.
Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 14 artarak 223 bin 796 adet olarak gerçekleşirken, geçen yılın ilk iki aylık dönemine göre yüzde 23 artış sağlayan otomobil üretimi ise 134 bin 474 adede ulaştı. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 233 bin 731 adede yükseldi.
Ticari araç grubunda, yılın ilk iki aylık döneminde üretim yüzde 3, ağır ticari araç grubunda yüzde 48 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 1 oranında azaldı.
2022 yılının ilk iki ayına göre ticari araç pazarı 80, ağır ticari araç pazarı yüzde 55, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 85 artış sağladı.
Yılın ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 8 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 14 olarak gerçekleşti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Bu dönemde, toplam ihracat 158 bin 145 adet, otomobil ihracatı ise 97 bin 596 adet düzeyinde gerçekleşti.
İGFA'nın ahberine göre: 2023’ün iki aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 138 bin 405 adet olarak gerçekleşti.
Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 44’lük artış sağladı ve 96 bin 195 adede ulaştı.
İlginizi çekebilir→ Bu gece yarısından sonra zam geliyor! Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? haberi için TIKLAYINIZ