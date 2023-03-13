2023-03-13 22:32:42 Sindirim dostu bitki! Uzmanından: Kovidsavar savaşçı bitki adayı! Kokusu bile zihni açan, 10 numara besin
Anadolu'da doğal olarak bulunan pelin otunun faydaları saymakla bitmiyor. Acı bir tada sahip olan pelin otu Antik çağlardan beri tıbbı amaçlarla kullanılmaktadır. Dünya üzerinde hızla yayılan corona virüsüne karşı aşı ve tedavi çalışmaları devam ederken Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri önleyici ve tedavi edici bitkisel ilacı tanıtacaklarını bildirdi ve krizinin bir an önce çözüme kavuşması için çağrı yapmıştı. Covid Organics "pelin otu" olarak bilinen artemisia bitkisi içerisinde birçok şifalı otun karışımı bulunuyor. Uzmanlar Tıbbi açıdan kullanım alanları geniş olan bitkiyi öneriyor. Dağlarda yetişen ve tadı acı olan bitki ilaç sektöründe kullanılıyor. Peki, pelin otunun faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde...