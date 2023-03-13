Sindirim dostu bitki! Uzmanından: Kovidsavar savaşçı bitki adayı! Kokusu bile zihni açan, 10 numara besin

Pelin otu, papatya ve ayçiçeği gibi papatyagiller ailesinden gelmektedir. Pelin otu (Artemisia absinthium), papatyagiller (Asteraceae) familyasından Anadolu'da doğal olarak bulunan bir yavşan türü. Pelin otunun grimsi yeşil bir rengi vardır. Akdeniz bölgesinde yetişen bu ot kırmızı çiçekleri ve parçalı yapraklarıyla ıtırlı bir bitkidir. Acı bir tada sahip olan pelin otu Antik çağlardan beri tıbbı amaçlarla kullanılmaktadır. Anadolu’nun farklı bölgelerinde acı pelin, ak pelin ve acı yavşan gibi adlarla da bilinmektedir. Peki, pelin otunun faydaları nelerdir? Pelin otunun zararları nelerdir? Pelin otu nasıl kullanılır? Pelin otu çayı nasıl hazırlanır?