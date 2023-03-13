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Sindirim dostu bitki! Uzmanından: Kovidsavar savaşçı bitki adayı! Kokusu bile zihni açan, 10 numara besin

2023-03-13 22:32:42
Sindirim dostu bitki! Uzmanından: Kovidsavar savaşçı bitki adayı! Kokusu bile zihni açan, 10 numara besin

Anadolu'da doğal olarak bulunan pelin otunun faydaları saymakla bitmiyor. Acı bir tada sahip olan pelin otu Antik çağlardan beri tıbbı amaçlarla kullanılmaktadır. Dünya üzerinde hızla yayılan corona virüsüne karşı aşı ve tedavi çalışmaları devam ederken Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri önleyici ve tedavi edici bitkisel ilacı tanıtacaklarını bildirdi ve krizinin bir an önce çözüme kavuşması için çağrı yapmıştı. Covid Organics "pelin otu" olarak bilinen artemisia bitkisi içerisinde birçok şifalı otun karışımı bulunuyor. Uzmanlar Tıbbi açıdan kullanım alanları geniş olan bitkiyi öneriyor. Dağlarda yetişen ve tadı acı olan bitki ilaç sektöründe kullanılıyor. Peki, pelin otunun faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde...

#1
Foto - Sindirim dostu bitki! Uzmanından: Kovidsavar savaşçı bitki adayı! Kokusu bile zihni açan, 10 numara besin

Pelin otu, papatya ve ayçiçeği gibi papatyagiller ailesinden gelmektedir. Pelin otu (Artemisia absinthium), papatyagiller (Asteraceae) familyasından Anadolu'da doğal olarak bulunan bir yavşan türü. Pelin otunun grimsi yeşil bir rengi vardır. Akdeniz bölgesinde yetişen bu ot kırmızı çiçekleri ve parçalı yapraklarıyla ıtırlı bir bitkidir. Acı bir tada sahip olan pelin otu Antik çağlardan beri tıbbı amaçlarla kullanılmaktadır. Anadolu’nun farklı bölgelerinde acı pelin, ak pelin ve acı yavşan gibi adlarla da bilinmektedir. Peki, pelin otunun faydaları nelerdir? Pelin otunun zararları nelerdir? Pelin otu nasıl kullanılır? Pelin otu çayı nasıl hazırlanır?

#2
Foto - Sindirim dostu bitki! Uzmanından: Kovidsavar savaşçı bitki adayı! Kokusu bile zihni açan, 10 numara besin

PELİN OTUNUN FAYDALARI NELERDİR? - Pelin otunun içeriğinde uyuşturucu maddeler bulunur bundan dolayı da stresin yol açtığı baş ağrısı gibi durumları ortadan kaldırmaktadır. Pelin otunun bu özelliği panik durumlarında kişiyi sakinleştirmektedir. - Pelin otu, migren ağrılarına karşı savaşarak ağrıları hafifletmektedir. Bedeni güçlendirici tonik etkisi vardır. - Pelin otu sindirim problemlerine karşı da kullanılmaktadır. Pelin otu mide ağrılarına, mide yanmasına, mide şişkinliğine ve bağırsak sorunlarına karşı oldukça faydalıdır. -Yüksek ateş ve enfeksiyon durumlarında güçlü bir iyileştiricidir -Kan dolaşımını ideal seviyelerde düzenler -Kurt düşürücü olarak da kullanılabilir -Cildinizdeki tahrişleri tedavi ederken yine ciltteki ağrıları dindirme görevi de üstlenir

#3
Foto - Sindirim dostu bitki! Uzmanından: Kovidsavar savaşçı bitki adayı! Kokusu bile zihni açan, 10 numara besin

PELİN OTUNUN ZARARLARI NELERDİR? - Pelin otu içerdiği zehirli maddeler sebebiyle yüksek dozlarda tüketilmemesi gereken bir bitki türüdür. Pelin otunun aşırı kullanımı mide bulantısına, susuzluğa, baş dönmesine ve kas ağrısına yol açar. - Uzun süre kullanıldığı zaman halüsinasyonlara neden olan bu bitki, kafa karışıklığı, düzgün düşünememe gibi durumları meydana getirir.

#4
Foto - Sindirim dostu bitki! Uzmanından: Kovidsavar savaşçı bitki adayı! Kokusu bile zihni açan, 10 numara besin

Pelin otu çayı hazırlanacağı zaman kurutulmuş yapraklar ve çiçek açmış salkımlar kullanılmaktadır.

#5
Foto - Sindirim dostu bitki! Uzmanından: Kovidsavar savaşçı bitki adayı! Kokusu bile zihni açan, 10 numara besin

Pelin otu çayı hazırlarken 1 bardak suya 1 veya 1.5 tatlı kaşığı kurutulmuş pelin otu ilave etmeniz gerekmektedir. Kaynamış suyun üzerine eklenen kurutulmuş pelin otları 10 ila 15 dakika demlendirilerek tüketilebilir. Pelin otunun acı bir tadı olduğu için pelin otu çayının içine doğal tatlandırıcıların katılması önerilmektedir.

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