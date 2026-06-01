"Bizi zorla Kemal’ci yapacaklar.. Ne olalım, hırsızcı mı?"

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında CHP'de yaşanan liderlik tartışmalarını ve parti içindeki güç mücadelesini ele aldı.

Karahasanoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmişte FETÖ konusunda hatalı değerlendirmelerde bulunduğunu kabul ettiğini ve bu konuda öz eleştiri yaptığını belirtirken, CHP içerisindeki diğer isimlerin benzer bir muhasebe yapmadığını öne sürdü.

"YOLSUZLUK İDDİALARI NEDEN KONUŞULMUYOR?"

Yazısında CHP'de son dönemde gündeme gelen yolsuzluk iddialarına dikkat çeken Karahasanoğlu, parti içerisindeki bazı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun dönüşüne karşı çıkarken bu iddialar konusunda sessiz kalmasını eleştirdi. Özellikle Ekrem İmamoğlu, Muhittin Böcek ve Özkan Yalım hakkında kamuoyuna yansıyan tartışmaların yeterince gündeme getirilmediğini savundu.

"KILIÇDAROĞLU'NA DİRENEN İSİMLER"

Karahasanoğlu, CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa dönmesine itiraz eden bazı eski milletvekilleri ve parti yöneticilerinin geçmişte başörtüsü yasağına destek veren isimler olduğunu ileri sürdü. Yazısında çeşitli isimleri sıralayan Karahasanoğlu, bu çevrelerin bugün de benzer çizgiyi sürdürdüğünü iddia etti.

"ASIL TARTIŞILMASI GEREKEN DOSYALAR"

Karahasanoğlu, CHP'de yaşanan tartışmaların yalnızca kurultay ve mutlak butlan kararına indirgenmemesi gerektiğini belirterek, kamuoyuna yansıyan yolsuzluk iddialarının da aynı açıklıkla ele alınması gerektiğini savundu. Yazısının sonunda CHP içindeki tercihlerin yalnızca liderlik eksenli değil, siyasi ve ideolojik yaklaşımlar açısından da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

