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Kadın - Aile Mideyi iyileştiren sarı kantaronun faydaları belli oldu! Fitoterapi bitkilerinden tam bir şifa kaynağı! Herkes bunu yapsın
Kadın - Aile

Mideyi iyileştiren sarı kantaronun faydaları belli oldu! Fitoterapi bitkilerinden tam bir şifa kaynağı! Herkes bunu yapsın

Şifalı bitkilerden biri olan sarı kantaron bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Homeopati ve Fitoterapi Uzmanı Dr Öğr.Üyesi Serhat Koran, ülkemizde de yetişen sarı kantaronun faydalarını anlattı. Hastaların genel sağlığını iyileştirmeye, bağışıklık sistemlerini güçlendirmeye ve bir çok... Sarı kantaron ne için kullanılır, faydaları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2023-03-13 23:53:00 - 2023-03-14 00:46:51
Mideyi iyileştiren sarı kantaronun faydaları belli oldu! Fitoterapi bitkilerinden tam bir şifa kaynağı! Herkes bunu yapsın

Sarı kantaron yağı, genellikle Avrupa ülkelerinde yaygın olarak bulunan mayasıl otu ve yara otu olarak da bilinen, senelerdir alternatif tıpta kullanılır. Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya bölgelerinde yetişen sarı kantaron bitkisi Ülkemizde de birçok bölgede yetişmektedir.

Eski zamanlarda sakinleştirici olarak kullanılan sarı kantaron Amerika’da halen tedavi amaçlı en çok satılan bitkiden biridir.

Sarı kantaron içerdiği flavonoller, biflavanlar, steroller, fenolik asidler ve A-C vitaminleri sayesinde tıbbın birçok alanında kullanılmaktadır.

Antimikrobiyal, yara iyileştirici, mide koruyucu ya da romatizmal hastalıklarda kullanılmaktadır.

Bunun dışında hücre yenilenmesini hızlandırarak gençleştirici etkisinden yararlanılmaktadır.
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Ancak diğer bitkilerde olduğu gibi sarı kantaronu da dikkatli kullanmalıyız. Aşırı kullanımı, içerisindeki hiperisin maddesi nedeniyle toksik etki yaparak ışığa duyarlılık olarak bilinen fotosensiviteye neden olabilmektedir.

Sarı kantaron yağı Faydaları Saraçoğlu

İbrahim Saraçoğlu kantaron yağının antidepresan etkisini öne çıkarmış ve doktor önerisiyle depresyon ilaçları azaltılarak kantaron yağından övgü ile bahsetmiştir. İçeriği ile midede bulunan ülser gibi sorunlardan kaynaklı ağrılara sarı kantaron yağı iyi gelir. 

Kantaron yağı mideye faydaları

Mide ülseri ve şişkinlik problemlerinde kullanımına sıklıkla rastlanan sarı kantaron yağı, akut konstipasyon (kabızlık) ve gaz krampları için de kullanılabilir. Sarı kantaron yağı midenin içerisinde bariyer oluşturarak mide asidinin etkilerini hafifletir ve hazmı kolaylaştırır.

Kırmızı Kantaron yağı neye fayda eder?

Hızlı hücre yenilenmesi sağlayan kırmızı kantaron yağı son dönemlerin en çok kullanılan bitkisel yağları arasında yer alır. Kantaron yağının cilt üzerindeki diğer etkileri ise kırışıklıkları önleme, yaşlanmayı geciktirme ve cildi nemlendirerek cilt elastikiyetini artırma şeklinde gibi etkenler sayılabilir.

ZARARLARI: Fazla tüketildiğinde kantaron yağı çok sık kullanıldığında, ciltteki yağ yani sebum dengesini bozabiliyor. Kullanmadan önce uzmanına danışınız.

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