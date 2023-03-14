Çınar yaprağı kaynatıp içerseniz: Diz ağrısına şifa, kemik erimesine ilaç oluyor! Saraçoğlu'tarifi, kürü sırrı

Çınar yaprağının diğer özelliği, etkili ve doğal bir antibiyotik olmasıdır. Dış enfeksiyonlarda sıklıkla tercih edilebiliyor. Doğal bir ağrı kesici görevi gören çınar yapraklarının faydaları ve hazırlanışı...

Kurumuş çınar yaprağı ne anlama gelir? Kurumuş çınar yaprağı: Çınar yaprakları, genel anlamda çay gibi demlenerek tüketilir.

Çınar yaprağı, uzmanların da oldukça fazla tavsiye ettiği, birbirinden farklı hastalıklara deva sebebi olan bir bitkidir. Çınar yaprağının çayı ve kürü tüketilmektedir. Özellikle Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’nun kürü oldukça meşhurdur.

ÇINAR YAPRAĞI KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Diz ağrılarına çınar yaprağı kürü: Birkaç adeta çınar yaprağını soğuk suda yıkayın ve parçalara ayırın. Bir su bardağı suyu kaynattıktan sonra yaprakları ilave edin ve kısık ateşte ağzı kapalı olarak 1 dakika kaynatın. Sıcakken süzün. Ilıyınca akşam yemeklerinden önce ve gece yatarken için. 15 gün kullanıp 3 gün ara verin ve tekrardan bir 15 gün daha kullanarak 30 güne tamamlanabilir. Her defasında taze olarak hazırlanmalıdır.

Prof. Dr; İbrahim Saraçoğlu'nun belirttiği çınar yaprağı faydaları şunlardır; Kandaki varsa iltihabı giderir. Kemik sağlığına faydalıdır. Depresyon sıkıntılarına iyi geldiği bilinmektedir. İyi uykuya dalmayı sağlar. Ağrı kesici özelliği vardır. Romatizmaya iyi gelir. Kireçlenmeye engel olur. Beldeki ve boyundaki fıtıklara ağrı kesici özelliği ile iyi gelmektedir. Sedef hastalığına iyi gelir. Merhem şeklinde kullanılmalıdır. Zayıflamanıza yardımcı olur. Kadınlardaki akıntıları giderir. Ödem attırır. Yanıklara sürüldüğünde şifa sebebidir. Gargara yapıldığında ağzın içinde bulunan mikropları giderir ve diş etlerine fayda sağlar.

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Saçların kuvvetli olmasını sağlar. Saçlarda kepeği önler. Bunun için saça uygulamadan önce çınar yaprağı demlenerek soğumaya bırakılmalı ve saça sürülmelidir. Epilepsi hastalığında krizleri azaltmaya yönelik etkisi vardır. Mide bulantısına iyi gelir. Saç dökülmesine iyi gelir. Çınar yaprağı, bazı yan etkilere sahiptir. Özellikle epilepsi krizlerini artırdığı söyleniyor. Bu nedenle çınar ağacı yapraklarının kullanımı öncesinde, uzmanlardan yardım alınmalıdır.

Taze çınar yaprağının kullanımı: Çınar yaprağı şeker hastalığı nedeniyle oluşan baş ağrılarını da dindirici özelliğe sahiptir. Ağız sağlığınızı kaynamış çınar yapraklarının suyu ile koruyabilirsiniz. Ağız içinde oluşan bakterileri ve kötü kokuları gidermeden etkilidir. Aynı zamanda diş eti iltihaplanması durumunda da tercih edilebilir.

Anatolius çınar yaprağı: Anatolius türü çınar yaprağı (kazayağına benzeyen derin yırtıkları 5 yapraklı olan) ile eklem ağrıları ve kireçlenmeden her şeye iyi gelir.

Çınar yaprağı ne ise yarar? Diğer

Çınar yaprakları çayı, suyu veya yağı; bedeninizdeki ağrıyı dindirir. Cildinizdeki hücreleri yenileyerek, nem dengesini korur. Ağız içi kokularını ve bakterilerini yok eder. Yaralı ve yanık bölgeye uygulandığında lekeleri temizler.

Çınar Yaprağı Kremi ne ise yarar?

Özellikle dizlerdeki kireçlenme ve su kaybına karşı etkili. Temiz cilde masaj yaparak uygulanır. Her gün tekrar edilir. Kullanmadan önce uzmanına başvurunuz.

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