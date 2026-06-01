Bay Kemal konuştu, oklar FETÖ’nün parlatmalarına döndü! Sıra ‘sızıntı’ ajanlarda

Pavyon köşelerinde dağıtılan rüşvet paralarıyla koltuğundan indirilen ve tam 2,5 yıl sonra “Mutlak Butlan” kararıyla Genel Başkanlık görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun önceki gün CHP genel merkezinde gerçekleştirilen bayramlaşma törenindeki açıklamaları, “FETÖ”nün siyasi ayağını yeniden gündeme getirdi. “Her şeyi anlatacağım” diyen Kılıçdaroğlu’nun, “Arkamızdan sinsice sızan FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür dilerim” şeklindeki tarihi itirafı, CHP’de kümelenen örgüt sempatizanlarının varlığını doğrularken, oklar eli kanlı ihanet örgütüyle içli dışlı olan şaibeli kurultay mucitleri Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ikilisine yöneldi.

ÖZEL-İMAMOĞLU’NDA FETÖ İZLERİ

İBB’nin yolsuzluk zanlısı eski Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun FETÖ’ye yakın Samanyolu TV’de uzun yıllar spor yorumculuğu yaptığı sır değilken, ByLock yazışmalarında FETÖ’cülerin övgüyle bahsettiği Özgür Özel ise örgütle hep yakın ilişki içerisinde oldu. Kızını örgütün kapatılan ihanet yuvalarından İzmir Yamanlar Koleji’nde okutan Özel, 17-25 Aralık sürecinden itibaren Zaman, Taraf, Samanyolu, Bugün, Kanaltürk gibi FETÖ yayın organlarında cirit atarken, Hidayet Karaca, Mehmet Baransu, Gültekin Avcı ve eski hâkim Süleyman Karaçöl gibi tutuklu FETÖ’cülerle de cezaevinde görüştü. 10 Ekim 2015’te İzmir’de 25 militanı ziyaret ederek “Gözaltı görüntüleri hepimizin yüreklerini sızlattı” diyen Özel, MİT tırlarını durduran ve istihbarat görevlilerini tartaklayan 5 üst rütbeli FETÖ’cüyü ziyaret etmekte sakınca görmedi.

ÖRGÜTÜN PARLATILAN OKLARI

Elebaşı Fetullah Gülen’in Onursal Genel Başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın Başkan Yardımcısı Erkam Tufan Aytav ile Genel Sekreteri Salih Yaylacı arasındaki Bylock yazışmalarında; FETÖ’cülerin Soma Maden kazasıyla ilgili özel olarak bir gündem çalışması yaptığı ve kamuoyunu şekillendirmek üzere Özel üzerinden hareket etmeyi görüştükleri tapelere yansımıştı. Yine 2016 yılında örgütün özel yetiştirdiği isimlerin eğitimine dair Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade veren Enis Uludemir, “Özgür Özel’in 2007’den itibaren FETÖ tarafından desteklenmeye başlandığını anlatarak, “Örgüt içerisinde bu desteklenme ‘parlatma’ olarak tabir edilmekteydi” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu’nun “sızıntı” sözleri daha önce hükümetle mücadele etmek için kurumsal kimlik arayan FETÖ’nün siyasette var olma gayretini doğrularken, uzmanlar örgütün siyasi ayağının gizli olmadığını ve partinin ‘mutlaka sızıntı’ ajanlardan temizlenmesi gerektiğini savundu.

CHP’DE ARTIK “FETÖ ÇIPLAK”

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Av. Mehmet Yıldırım da, şunları söyledi: “Zaman gazetesine röportajlar veren, kızına Yamanlar Koleji’nde ödül töreni düzenleyen Özgür Özel, FETÖ’cü hainleri karakolda ziyaret ediyor, örgüte ‘hizmet hareketi’ tanımlaması yapıyor ve tutuklanan Ziya Tay’a özel izinler alma gibi eylemlerin içerisinde yer alıyordu. İmamoğlu’nun da Özel’den aşağı kalır yanı yoktur. FETÖ’nün Trabzon’da ve Türkiye’de ilk okulunu açan aile olması, örgütün kanallarında FETÖ kumpaslarını destekleyen açıklamaları ve spor yorumculuğu adı altında bu kanallarda boy göstermesi, Kemal Bey’in ‘sızıntı’ iddialarını destekliyor. Artık kral çıplak. Atatürk maskesi takan FETÖ’cülerle de hesaplaşılacak. Elbette bunu Kılıçdaroğlu yapacak. 17-25 Aralık sonrası Cumhurbaşkanımızdan, şimdi de Kemal Bey’den gelen bu özeleştiri oldukça önemlidir. CHP’yi yeniden devletçi ve milliyetçi çizgisine getireceği açık ve nettir. Şimdi arınma ve hesap vaktidir.”

TAM BİR ‘TANGENTOPOLİ’ VAKASI

Siyaset bilimci Dr. Tunç Taşbaş ise şu değerlendirmede bulundu: “Kasım 2015’te Özgür Özel, devletin varlığına kasteden bu habis ur için ‘bir inanç grubu, bir cemaat, kendilerini hizmet hareketi olarak ifade eden kişiler’ diyerek adeta kol kanat geriyordu. Bu körlük ve savrulma sadece Özel ile de sınırlı değil. İmamoğlu’nun geçmişi de bu hafızasızlığın bir başka ibretlik vesikasıdır. İtalya’daki ‘Temiz eller’ operasyonunda o sisteme ‘Tangentopoli’ denmişti. CHP’nin kurtulmaya çalıştığı zihniyet de yerli Tangentopoli vakasıdır. Kılıçdaroğlu’nun tüm devlet tecrübesine ve partiyi temiz tutma çabalarına rağmen, onun arkasından iş çeviren bu kadrolar, CHP’yi adeta kirli pavyon masalarındaki pazarlıklarla ele geçirmişlerdir. Partinin köklü geçmişini de cerrah titizliğiyle tasfiye ettiler. Bereket ki yargı bu kamburu düzeltti. Bu şaibeli grup taktıkları Atatürk maskeleriyle Anıtkabir’i bile kendilerine gösteri alanı yapmaya çalışsalar da komik ve acınası hâle düşmekten kurtulamıyorlar. Umarız CHP bu kanserli dokudan en kısa sürede tamamen kurtulur.”